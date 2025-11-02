Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com um a mais, Internacional pressiona, mas amarga empate sem gols com o Atlético-MG

Estadão Conteúdo

Mesmo jogando com um jogador a mais durante quase toda a partida, o Internacional não conseguiu furar a defesa do Atlético-MG, ficando apenas no empate sem gols. Vitor Hugo, zagueiro atleticano, foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Internacional, que vinha de derrota para o Fluminense, por 1 a 0, agora soma 36 pontos, em 15º lugar. Quem abre a zona de rebaixamento é o Vitória, em 17º com 31. O Atlético-MG vinha de vitória contra o Ceará, por 1 a 0, e agora está há dois jogos invicto. Com 37 pontos, aparece em 13º lugar.

O primeiro lance importante da partida foi uma expulsão. Aos 15 minutos, Vitor Hugo deu um carrinho Borré e acertou a perna do adversário com as travas da chuteira. O VAR chamou o árbitro para revisão e o cartão vermelho foi aplicado ao jogador do Atlético.

Logo depois, Alan Patrick cobrou falta com muito perigo, raspando o travessão. Apesar disso, o Inter não conseguiu transformar sua vantagem numérica em superioridade no jogo. O Atlético chegou a ter um pênalti marcado após Rony cair na área. Entretanto, o VAR chamou o árbitro novamente e a marcação foi anulada. Ainda no primeiro tempo, o técnico Jorge Sampaoli, do Atlético, também foi expulso.

Na reta final, o Inter teve mais volume de jogo com duas chances principais. Na primeira, Vitinho invadiu a área na direita e tocou para Borré, que finalizou dentro da pequena área, mas a bola explodiu na defesa. Depois, Bruno Tabata chutou de fora da área, a bola desviou e exigiu grande defesa de Everson. Thiago Maia também assustou ao finalizar no travessão, mas a arbitragem pegou impedimento no lance.

Na volta para o segundo tempo, o Internacional seguiu com o controle do jogo, mas levou um susto logo no começo. Alan Patrick chegou atrasado e acertou a perna de Junior Alonso. O árbitro expulsou o jogador colorado, mas foi chamado mais uma vez pelo VAR e trocou para cartão amarelo. Isso porque Alan Patrick acertou o adversário com o peito do pé e não com a sola.

Apesar de manter a pressão e rondar a área do Atlético, o Internacional não conseguia boas finalizações no alvo. Até que aos 32, Carbonero chutou da meia-lua e exigiu grande defesa de Everson, que espalmou bem. No ataque seguinte, Ricardo Mathias completou cruzamento de cabeça e Everson se esticou todo para fazer uma defesa ainda mais difícil.

Depois disso, o Inter seguiu com bastante presença ofensiva, mas não conseguiu o gol da vitória. O Atlético só conseguiu uma escapada, mas o chute de fora da área de Bernard não foi bom. Assim, o jogo terminou sem gols.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a 32ª rodada. Às 19h, o Internacional visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA). Mais tarde, às 20h, o Atlético volta a jogar em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), diante do Bahia.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 x 0 ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL - Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Juninho (Carbonero), Mercado e Bernabéi; Thiago Maia, Alan Patrick e Bruno Tabata (Ricardo Mathias); Borré e Vitinho (Gustavo Prado). Técnico: Ramón Díaz.

ATLÉTICO - Everson; Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Reinier), Fausto Vera (Caio Paulista), Alan Franco e Igor Gomes (Bernard); Rony, Hulk (Natanael) e Dudu (Ruan). Técnico: Jorge Sampaoli.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Gomes, Juninho, Carbonero, Mercado, Bernabéi, Alan Patrick e Borré (Internacional). Everson, Junior Alonso, Bernard e Ruan (Atlético).

CARTÕES VERMELHOS - Vitor Hugo e Jorge Sampaoli (Atlético).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

PÚBLICO - 29.945 pagantes (32.644 torcedores).

RENDA - R$ 306.556,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Palavras-chave

futebol

Internacional

Atlético-MG
Esportes
.
