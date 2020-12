Com três jogadores suspensos, Ricardo Sá Pinto tenta fazer o Vasco vencer novamente

Depois do empate com o Fluminense, o próximo desafio do Vasco é contra o Santos, neste domingo. E para fazer o Vasco voltar a vencer, o técnico Ricardo Sá Pinto vai fazendo ajustes na equipe, mas terá três substituições obrigatórias a fazer: estão suspensos Neto Borges, Gil e Talles Magno.

Pela produtividade no clássico - quando entrou no segundo tempo -, Talles poderia ser titular. Se ele está indisponível, a manutenção de Torres é possível. No meio-campo, o substituto de Gil deverá ser Andrey. Já na lateral esquerda, a entrada de Henrique deverá se confirmar.

O Vasco poderia ter uma opção a mais tanto na defesa quanto no setor central. Mas Riquelme e Bruno Gomes, normalmente reservas, estão servindo à Seleção Brasileira Sub-20. O último jogo do torneio quadrangular que está sendo disputado na Granja Comary, em Teresópolis, será na sexta-feira.

Há tempo hábil de eles participarem da partida pelo Cruz-Maltino, mas é improvável. A chance de eles serem titulares é menor ainda. Vale o registro, porém, que Sá Pinto elogiou a atuação do Cruz-Maltino diante do Fluminense.