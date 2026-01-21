Capa Jornal Amazônia
Com time principal, Botafogo quebra invencibilidade do Volta Redonda e se reabilita no Carioca

Estadão Conteúdo

Contando com a volta de seus principais jogadores, o Botafogo foi dominante e venceu por 1 a 0 o Volta Redonda, nesta quarta-feira, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Pelo amplo domínio poderia ter até goleado, mas deixou o campo reabilitado da derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa após derrubar um adversário que, até então, estava com 100% de aproveitamento.

A vitória deixou o Botafogo com seis pontos no Grupo B. O Volta Redonda segue com seis pontos, na briga pela ponta do Grupo A. O jogo marcou a estreia do técnico argentino Martín Anselmi, contratado pra substituir o italiano Davide Ancelotti.

O Botafogo foi o 'dono' do campo no primeiro tempo, com 70% de posse de bola, 10 finalizações a gol contra apenas duas do Volta Redonda. Mas foi o adversário quem ameaçou no início, com duas finalizações perigosas. Numa delas, PK balançou as redes, mas estava impedido.

Mas, o time botafoguense foi dominante, criando boas chances para abrir o placar. Tanto que o goleiro Felipe Avelino fez boas defesas e foi para o intervalo como o melhor do jogo, principalmente pelas defesas em finalizações de Mateo Ponte e Arthur Cabral.

O segundo tempo começou do mesmo jeito, com o Botafogo na pressão e finalizando bem. Aos 14, Artur chutou forte da entrada da área, mas Felipe Avelino rebateu para o lado. Mas, como reza o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O gol, enfim, saiu aos 20 minutos. Na frente da área, Montoro deu um drible de corpo e evitou a marcação de Dener, virou e chutou forte. Um tiro seco e que, desta vez, não deu para o goleiro, que saltou em vão. Botafogo na frente: 1 a 0.

Enquanto Montoro abria um largo sorriso, o estreante Martín Anselmi iniciava uma série de mudanças para poupar seus jogadores. Mesmo assim, o Botafogo continuou melhor, criou novas chances e poderia ter saído de campo com um placar bem mais dilatado.

No fim, porém, o Botafogo acabou sofrendo. E não faltaram momentos de pressão do Volta Redonda, que criou três chances para empatar nos últimos minutos, colocando uma dose de emoção ao jogo.

O Botafogo volta ao Engenhão no sábado à noite quando enfrenta o Bangu, a partir das 21 horas, pela quarta rodada. O Volta Redonda só joga na segunda-feira, de novo fora de casa, diante do Nova Iguaçu.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 VOLTA REDONDA

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Newton (Marçal) e Alex Telles (Nathan Fernandes); Allan (Santiago Rodriguez), Danilo e Montoro; Artur (Barrera) e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi.

VOLTA REDONDA - Felipe Avelino; Wellington Silva (Alan), Rafael Augusto, Bruno Barra e Lucas Adell; Dener (João Valença), Wagninho (Kauã Ubá) e PK (Blanco); Marquinhos (Juninho Ramos), MV e Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.

GOL - Montoro, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alexander Barboza, Mateo Ponte e Montoro (Botafogo); Dener e MV (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 5.910 presentes.

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).

