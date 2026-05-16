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Com Son, Coreia do Sul confirma lista de convocados para a Copa do Mundo

O elenco para essa edição é formado majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu

Estadão Conteúdo

Neste sábado (16), a Coreia do Sul confirmou os 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo 2026. O técnico Hong Myung-bo chamou alguns atletas conhecidos, como Heung-min Son, do Los Angeles FC, Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Kim Min-jae, do Bayern de Munique.

A seleção sul-coreana disputa o 11º mundial seguido e não fica ausente desde a edição de 1982, realizada na Espanha. Além disso, a equipe teve o melhor desempenho na Copa do Mundo de 2002, quando sediou o torneio ao lado do Japão. Em uma campanha marcada pelas polêmicas da arbitragem, a Coreia terminou na quarta colocação e acabou eliminada pela Alemanha, que perderia para o Brasil na grande decisão.

O elenco para essa edição é formado majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu. Apenas seis atuam na Coreia do Sul, com destaque para o experiente goleiro Jo Hyeon-woo, de 34 anos, que vai para a terceira Copa do Mundo de sua carreira. A equipe ainda tem dois jogadores do Japão, um da China e um do Emirados Árabes Unidos.

Além do astro Heung-min Son, que atualmente representa as cores do Los Angeles FC, mas fez a carreira pelo Tottenham. Aos 33 anos, o meia-atacante pode disputar sua última edição do mundial de seleções. Ele esteve no elenco nas copas de 2014, 2018 e 2022 e anotou três gols somando todas as participações.

A Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, África do Sul e República Tcheca. No segundo jogo do torneio, a equipe estreia contra os tchecos, no Estádio Akron, localizado na cidade mexicana de Zapopan.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA COREIA DO SUL PARA A COPA DO MUNDO:

Goleiros:

Kim Seung-gyu (FC Tokyo)
Song Burn-keun (Jeonbuk Motors)
Jo Hyen-woo

Defensores:

Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers)
Cho Yu-min (Al Sharjah)
Lee Han-beom (Midtjylland)
Lee Tae-seok (Austria Wien)
Seol Young-woo (Estrela Vermelha)
Kim Min-jae (Bayern de Munique)

Meio-campistas:

Jens Castrop (Borussia M´gladbach)
Hwang In-beom (Feyenoord)
Lee Jae-sung (Mainz)
Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai)
Bae Jun-ho (Stoke City)
Paik Seung-ho (Birmingham City)
Lee Gi-Hyuk (Gangwon)
Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen)
Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors)
Park Jin-seob (Zhejiang FC)

Atacantes:

Cho Gue-sung (Midtjylland)
Oh Hyun-gyu (Besiktas)
Heung-min Son (Los Angeles FC)
Hwang Hee-chan (Wolverhampton)
Yang Hyun-jun (Celtic)
Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)
Eom Ji-sung (Swansea City)

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Coreia do Sul

Copa do Mundo

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