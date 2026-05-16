Com Son, Coreia do Sul confirma lista de convocados para a Copa do Mundo O elenco para essa edição é formado majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu Estadão Conteúdo 16.05.26 11h41 Neste sábado (16), a Coreia do Sul confirmou os 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo 2026. O técnico Hong Myung-bo chamou alguns atletas conhecidos, como Heung-min Son, do Los Angeles FC, Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Kim Min-jae, do Bayern de Munique. A seleção sul-coreana disputa o 11º mundial seguido e não fica ausente desde a edição de 1982, realizada na Espanha. Além disso, a equipe teve o melhor desempenho na Copa do Mundo de 2002, quando sediou o torneio ao lado do Japão. Em uma campanha marcada pelas polêmicas da arbitragem, a Coreia terminou na quarta colocação e acabou eliminada pela Alemanha, que perderia para o Brasil na grande decisão. O elenco para essa edição é formado majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu. Apenas seis atuam na Coreia do Sul, com destaque para o experiente goleiro Jo Hyeon-woo, de 34 anos, que vai para a terceira Copa do Mundo de sua carreira. A equipe ainda tem dois jogadores do Japão, um da China e um do Emirados Árabes Unidos. Além do astro Heung-min Son, que atualmente representa as cores do Los Angeles FC, mas fez a carreira pelo Tottenham. Aos 33 anos, o meia-atacante pode disputar sua última edição do mundial de seleções. Ele esteve no elenco nas copas de 2014, 2018 e 2022 e anotou três gols somando todas as participações. A Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, África do Sul e República Tcheca. No segundo jogo do torneio, a equipe estreia contra os tchecos, no Estádio Akron, localizado na cidade mexicana de Zapopan. CONFIRA OS CONVOCADOS DA COREIA DO SUL PARA A COPA DO MUNDO: Goleiros: Kim Seung-gyu (FC Tokyo) Song Burn-keun (Jeonbuk Motors) Jo Hyen-woo Defensores: Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers) Cho Yu-min (Al Sharjah) Lee Han-beom (Midtjylland) Lee Tae-seok (Austria Wien) Seol Young-woo (Estrela Vermelha) Kim Min-jae (Bayern de Munique) Meio-campistas: Jens Castrop (Borussia M´gladbach) Hwang In-beom (Feyenoord) Lee Jae-sung (Mainz) Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai) Bae Jun-ho (Stoke City) Paik Seung-ho (Birmingham City) Lee Gi-Hyuk (Gangwon) Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen) Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors) Park Jin-seob (Zhejiang FC) Atacantes: Cho Gue-sung (Midtjylland) Oh Hyun-gyu (Besiktas) Heung-min Son (Los Angeles FC) Hwang Hee-chan (Wolverhampton) Yang Hyun-jun (Celtic) Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) Eom Ji-sung (Swansea City) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Coreia do Sul Copa do Mundo Heung-min Son Lee Kang-in Kim Min-jae COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 FUTEBOL Técnico do Lyon admite saída de Endrick: 'tem qualidade para ser jogador do Real Madrid' Endrick disputou 20 jogos com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências 16.05.26 10h32 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59