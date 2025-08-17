Com quatro brasileiros em campo, Arsenal vence United em Old Trafford pela Premier League Estadão Conteúdo 17.08.25 14h53 O Arsenal começou a Premier League com o pé direito. Neste domingo, a equipe londrina venceu o Manchester United por 1 a 0, em pleno Old Trafford, confirmando o favoritismo e aumentando a pressão sobre o rival, que vem de sua pior campanha na história recente do Campeonato Inglês. O único gol da partida saiu logo aos 12 minutos, em jogada de bola parada. Declan Rice cobrou escanteio fechado, o goleiro Bayindir desviou parcialmente, mas o italiano Riccardo Calafiori apareceu livre para completar de cabeça. O lance deu tranquilidade ao time de Mikel Arteta, que soube administrar a vantagem ao longo do confronto. O United, comandado por Rúben Amorim, tentou reagir ainda no primeiro tempo. A melhor chance veio aos 29 minutos, quando Dorgu avançou pela esquerda e acertou a trave de David Raya. Apesar da maior posse de bola, os donos da casa esbarraram na solidez defensiva londrina, que levou a vantagem mínima para o intervalo. Na etapa final, o United intensificou a pressão. Matheus Cunha, em sua estreia oficial pelo clube, fez boa jogada pelo meio e encontrou Mbeumo, que finalizou travado por Ben White. Pouco depois, Mbeumo voltou a aparecer, desta vez de cabeça, obrigando Raya a grande defesa. Ainda assim, a reação parou por aí, e o Arsenal resistiu até o apito final. O duelo também marcou a presença de vários brasileiros em campo. Casemiro foi titular no meio-campo do United, enquanto Matheus Cunha estreou com a camisa vermelha. Pelo lado londrino, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli iniciaram entre os titulares e participaram ativamente da construção ofensiva da equipe de Arteta. Com a vitória, o Arsenal se junta a Manchester City, Liverpool e Tottenham entre os favoritos que estrearam com triunfo. Já o United começa a temporada como terminou a anterior: cercado de desconfiança e em clima de alerta. Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Leeds United, no sábado, às 13h30. O United volta a campo no domingo, às 12h30, contra o Fulham, no Craven Cottage. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester United Arsenal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 SÉRIE B Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona Além de Claudinei Oliveira, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas 17.08.25 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Cruzeiro x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Feminino Cruzeiro e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 9h30