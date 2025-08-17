Capa Jornal Amazônia
Com quatro brasileiros em campo, Arsenal vence United em Old Trafford pela Premier League

Estadão Conteúdo

O Arsenal começou a Premier League com o pé direito. Neste domingo, a equipe londrina venceu o Manchester United por 1 a 0, em pleno Old Trafford, confirmando o favoritismo e aumentando a pressão sobre o rival, que vem de sua pior campanha na história recente do Campeonato Inglês.

O único gol da partida saiu logo aos 12 minutos, em jogada de bola parada. Declan Rice cobrou escanteio fechado, o goleiro Bayindir desviou parcialmente, mas o italiano Riccardo Calafiori apareceu livre para completar de cabeça. O lance deu tranquilidade ao time de Mikel Arteta, que soube administrar a vantagem ao longo do confronto.

O United, comandado por Rúben Amorim, tentou reagir ainda no primeiro tempo. A melhor chance veio aos 29 minutos, quando Dorgu avançou pela esquerda e acertou a trave de David Raya. Apesar da maior posse de bola, os donos da casa esbarraram na solidez defensiva londrina, que levou a vantagem mínima para o intervalo.

Na etapa final, o United intensificou a pressão. Matheus Cunha, em sua estreia oficial pelo clube, fez boa jogada pelo meio e encontrou Mbeumo, que finalizou travado por Ben White. Pouco depois, Mbeumo voltou a aparecer, desta vez de cabeça, obrigando Raya a grande defesa. Ainda assim, a reação parou por aí, e o Arsenal resistiu até o apito final.

O duelo também marcou a presença de vários brasileiros em campo. Casemiro foi titular no meio-campo do United, enquanto Matheus Cunha estreou com a camisa vermelha. Pelo lado londrino, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli iniciaram entre os titulares e participaram ativamente da construção ofensiva da equipe de Arteta.

Com a vitória, o Arsenal se junta a Manchester City, Liverpool e Tottenham entre os favoritos que estrearam com triunfo. Já o United começa a temporada como terminou a anterior: cercado de desconfiança e em clima de alerta.

Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Leeds United, no sábado, às 13h30. O United volta a campo no domingo, às 12h30, contra o Fulham, no Craven Cottage.

futebol

Premier League

Manchester United

Arsenal
