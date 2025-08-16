Com polêmicas e gol de Raphinha, Barcelona vence Mallorca na estreia no Espanhol Estadão Conteúdo 16.08.25 16h48 O Barcelona iniciou a defesa do título do Campeonato Espanhol com uma tranquila vitória sobre o Mallorca por 3 a 0 neste sábado, no estádio do adversário. O confronto foi marcado por uma arbitragem polêmica, com duas expulsões do time da casa, gol do brasileiro Raphinha e boa atuação de Lamine Yamal. O placar só não foi mais elástico porque o Barcelona se mostrou satisfeito, já que atuou com 2 jogadores a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo. A atuação do árbitro José Luis Munuera Montero já era polêmica antes mesmo das duas expulsões no primeiro tempo. Ele validou um gol, o segundo do Barcelona, após o zagueiro Raillo cair na área do Mallorca após um chute de Yamal acertar sua cabeça. Os jogadores, não só do time da casa, pareciam aguardar um intervenção do árbitro, que não aconteceu, para parar a jogada. Montero teve sua atuação criticada na primeira rodada após a LaLiga decidir anunciar os árbitros apenas na véspera dos jogos para evitar pressões e campanhas de times contra os juízes. Desde o início do jogo, o Barcelona encontrava espaço para trocar passes contra um adversário, que apesar de se apresentar diante de sua torcida, que pouco se arriscava no ataque. Pela direita, Lamine Yamal criava jogadas de perigo. A primeira foi logo aos 2 minutos, quando o atacante de 18 anos driblou Mojica, invadiu a área e cruzou. A zaga do Mallorca conseguiu afastar. Quatro minutos depois, Yamal deu a assistência para o primeiro gol do Barcelona no Espanhol. Ele cruzou da direita. A bola cruzou a área do Mallorca, e Raphinha apareceu livre na segunda trave para marcar de cabeça. O camisa 10 também foi crucial no segundo gol. Yamal bateu forte da entrada da área. Após ser acertado na cabeça, Raillo caiu na área do Mallorca. O rebote ficou com Yamal, que não conseguiu o domínio perfeito. Ferrán aproveitou a sobra e chutou da meia-lua para marcar aos 22 minutos. Os jogadores dos dois times pareciam aturdidos, sem saber se o lance seria validado ou não. Com 2 a 0 no placar, o Barcelona tinha o domínio do jogo e era pouco ameaçado. A missão do time de Hansi Flick foi muito facilitada antes do intervalo. Aos 33 minutos, ao tentar barrar uma avanço de Yamal, o volante Morales derrubou o atacante na entrada da área. Como já havia recebido um amarelo minutos antes por reclamação, Morales foi expulso. A segunda expulsão aconteceu aos 38 minutos. Após um lançamento em profundidade, o goleiro Joan Garcia, do Barcelona, dividiu com o atacante Muriqi, que levantou o pé até acertar o rosto do adversário. Após a intervenção do VAR, o cartão amarelo inicial virou vermelho. O Barcelona tinha todas as condições, com 11 contra 9, para ampliar o placar, mas no segundo tempo não forçou muito o ritmo e mesmo assim desperdiçou muitas chances. A segunda etapa teve ainda a estreia do atacante inglês Rashford, ex-Manchester United, no time catalão. Já nos acréscimos, Yamal coroou sua atuação com um gol após sua tradicional jogada. Após receber pela direita, ele cortou para dentro, evitando a marcação de três marcadores, e finalizou de esquerda, no alto, sem chance para o goleiro. O Barcelona, que ainda aguarda o término da reforma do Camp Nou, disputa a segunda rodada como visitante, contra o Levante, no sábado. O Mallorca, que foi décimo no Espanhol na última temporada, joga novamente em casa, contra o Celta, também no sábado. 