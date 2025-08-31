Com pênalti no fim, Grêmio segura Flamengo e arranca empate no Rio

Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1 neste domingo (31/8), no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O resultado freou a sequência de seis vitórias consecutivas do Rubro-Negro, mas manteve o time carioca na liderança isolada da competição.

O duelo reuniu duas das camisas mais pesadas do futebol nacional e teve momentos distintos. No primeiro tempo, o Flamengo controlou mais a posse de bola e pressionou o adversário, mas esbarrou na boa marcação gremista. A rede só balançou na etapa complementar: logo aos sete minutos, Arrascaeta recebeu de Pedro após rápida troca de passes e finalizou para abrir o placar, fazendo a festa da torcida rubro-negra no Maracanã.

A reação gaúcha veio na reta final do jogo. Aos 40 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Tricolor depois de toque na mão de Ayrton Lucas em cruzamento de Pavón. Na cobrança, o goleiro Tiago Volpi mostrou tranquilidade e converteu, garantindo o empate e frustrando a vitória carioca.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 47 pontos em 21 partidas, consolidando-se na liderança do Brasileirão e mantendo boa vantagem sobre os adversários diretos. O Grêmio, por sua vez, vive momento de oscilação no campeonato, mas comemorou o ponto conquistado fora de casa, alcançando 25 pontos também em 21 jogos. O empate representou um alívio para a equipe, que vinha pressionada pelos últimos resultados.

A agenda dos dois clubes segue movimentada. O Flamengo terá a semana livre para treinar e volta a campo apenas no próximo domingo (14), quando enfrenta o Juventude, fora de casa, às 16h, pela 23ª rodada. Já o Grêmio atua no sábado (13), em Porto Alegre, diante do Mirassol, no mesmo horário.