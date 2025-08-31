Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com pênalti no fim, Grêmio segura Flamengo e arranca empate no Rio

O resultado freou a sequência de seis vitórias consecutivas do Rubro-Negro, mas manteve o time carioca na liderança isolada da competição

O Liberal
fonte

Flamengo (Foto: Adriano Fontes / CRF)

Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1 neste domingo (31/8), no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O resultado freou a sequência de seis vitórias consecutivas do Rubro-Negro, mas manteve o time carioca na liderança isolada da competição.

O duelo reuniu duas das camisas mais pesadas do futebol nacional e teve momentos distintos. No primeiro tempo, o Flamengo controlou mais a posse de bola e pressionou o adversário, mas esbarrou na boa marcação gremista. A rede só balançou na etapa complementar: logo aos sete minutos, Arrascaeta recebeu de Pedro após rápida troca de passes e finalizou para abrir o placar, fazendo a festa da torcida rubro-negra no Maracanã.

A reação gaúcha veio na reta final do jogo. Aos 40 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Tricolor depois de toque na mão de Ayrton Lucas em cruzamento de Pavón. Na cobrança, o goleiro Tiago Volpi mostrou tranquilidade e converteu, garantindo o empate e frustrando a vitória carioca.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 47 pontos em 21 partidas, consolidando-se na liderança do Brasileirão e mantendo boa vantagem sobre os adversários diretos. O Grêmio, por sua vez, vive momento de oscilação no campeonato, mas comemorou o ponto conquistado fora de casa, alcançando 25 pontos também em 21 jogos. O empate representou um alívio para a equipe, que vinha pressionada pelos últimos resultados.

A agenda dos dois clubes segue movimentada. O Flamengo terá a semana livre para treinar e volta a campo apenas no próximo domingo (14), quando enfrenta o Juventude, fora de casa, às 16h, pela 23ª rodada. Já o Grêmio atua no sábado (13), em Porto Alegre, diante do Mirassol, no mesmo horário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flamengo

grêmio

brasileirão série a
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense

Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes

31.08.25 15h00

MAIS ESPORTES

Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina

Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos

31.08.25 14h44

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

Mais esportes

Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense

Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios

30.08.25 14h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

LEÃO

No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes

O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino

31.08.25 14h38

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

31.08.25 7h00

FUTEBOL

‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense

Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes

31.08.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda