Com pênalti no fim, Grêmio segura Flamengo e arranca empate no Rio O resultado freou a sequência de seis vitórias consecutivas do Rubro-Negro, mas manteve o time carioca na liderança isolada da competição O Liberal 31.08.25 18h17 Flamengo (Foto: Adriano Fontes / CRF) Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1 neste domingo (31/8), no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O resultado freou a sequência de seis vitórias consecutivas do Rubro-Negro, mas manteve o time carioca na liderança isolada da competição. O duelo reuniu duas das camisas mais pesadas do futebol nacional e teve momentos distintos. No primeiro tempo, o Flamengo controlou mais a posse de bola e pressionou o adversário, mas esbarrou na boa marcação gremista. A rede só balançou na etapa complementar: logo aos sete minutos, Arrascaeta recebeu de Pedro após rápida troca de passes e finalizou para abrir o placar, fazendo a festa da torcida rubro-negra no Maracanã. A reação gaúcha veio na reta final do jogo. Aos 40 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Tricolor depois de toque na mão de Ayrton Lucas em cruzamento de Pavón. Na cobrança, o goleiro Tiago Volpi mostrou tranquilidade e converteu, garantindo o empate e frustrando a vitória carioca. Com o resultado, o Flamengo chegou a 47 pontos em 21 partidas, consolidando-se na liderança do Brasileirão e mantendo boa vantagem sobre os adversários diretos. O Grêmio, por sua vez, vive momento de oscilação no campeonato, mas comemorou o ponto conquistado fora de casa, alcançando 25 pontos também em 21 jogos. O empate representou um alívio para a equipe, que vinha pressionada pelos últimos resultados. A agenda dos dois clubes segue movimentada. O Flamengo terá a semana livre para treinar e volta a campo apenas no próximo domingo (14), quando enfrenta o Juventude, fora de casa, às 16h, pela 23ª rodada. Já o Grêmio atua no sábado (13), em Porto Alegre, diante do Mirassol, no mesmo horário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo grêmio brasileirão série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00