Com negócio encaminhado, Flamengo terá que desembolsar multa de R$1 milhão por Rogério Ceni

O Flamengo abriu negociações para contratar o treinador Rogério Ceni, atual comandante do Fortaleza, após a demissão de Domènec Torrent. O brasileiro é o nome preferido pela diretoria rubro-negra e é encarado como unanimidade internamente.

Ídolo e tratado como um dos maiores treinadores da história do clube nordestino, Rogério Ceni colocou seu nome na história do Fortaleza em quatro anos. Mas assim como deixou a equipe em 2019 para uma rápida e polêmica passagem no Cruzeiro, o ex-jogador pode estar perto de deixar o clube novamente. O rumo, desta vez, seria o Flamengo.

As negociações já foram iniciadas entre as partes e um acordo pode estar próximo. Para isso, o Flamengo terá que desembolsar cerca de R$ 1 milhão para contar com os serviços do treinador, valor da multa rescisória do contrato estipulado, que se encerra no fim do Brasileiro. Todavia, o comandante já avisou que só irá aceitar a proposta em caso de acordo amigável, que é a prioridade de todas as partes envolvidas.

Rogério Ceni comandou as atividades no clube nesta segunda-feira e embarcou junto a delegação para Salvador, onde o Fortaleza irá enfrentar o Bahia. Entretanto, a intenção da diretoria rubro-negra é acelerar os negócios nas próximas horas para chegar a um acordo.

Aos 47 anos, Rogério Ceni conquistou a Série B (2018, a Copa Nordeste (2019) e o Estadual em duas oportunidades (2019 e 2020).