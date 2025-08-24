Com lesão nas costas, Paula Badosa 'troca' US Open por partida de tênis com Ronaldo Fenômeno Estadão Conteúdo 24.08.25 9h22 Paula Badosa, 16ª colocada no ranking da WTA, não conseguiu se recuperar de uma lesão nas costas a tempo de disputar o US Open, que começa neste domingo, em Nova York, mas voltou à quadra para jogar uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno. Fã declarado de tênis e sempre presente nas arquibancadas nos grandes torneios do circuito mundial, o ex-jogador mostrou que também sabe se virar com a raquete em vídeo publicado pela tenista nos stories do Instagram. "Um prazer jogar contigo, Ronaldo", escreveu Badosa na legenda. O craque ainda presenteou a tenista espanhola com uma camisa da seleção brasileira autografada por ele. Badosa está afastada do tênis há quase dois meses, desde 30 de junho, quando foi eliminada ainda na primeira rodada em Wimbledon por 2 sets a 1 para a britânica Katie Boulter. Após a partida, a atleta de 27 anos anunciou que se afastaria do circuito por algumas semanas para tratar de uma lesão muscular na região inferior das costas. Além da ausência na chave principal do US Open, Badosa também desistiu de participar do novo torneio de duplas mistas, no qual faria parceria com o britânico Jack Draper, 5º do mundo no ranking masculino, que alcançou as semifinais ao lado da americana Jessica Pegula. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Paula Badosa Ronaldo Fenômeno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Campeonato Inglês Everton x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pela Premier League Everton e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.08.25 7h00 Campeonato Inglês Crystal Palace x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Premier League Crystal Palace e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.08.25 7h00