Com hat-trick de Diogo Jota, Liverpool goleia a Atalanta, fora de casa, pela Liga dos Campeões

Goleada. O Liverpool visitou a Atalanta pela Liga dos Campeões nesta terça-feira e não tomou conhecimento do time de Bérgamo. Em dia inspirado do trio de ataque, os Reds venceram os italianos por 5 a 0. Diogo Jota, Salah e Mané fizeram os gols do time de Jürgen Klopp.

BRILHO PORTUGUÊSRecém-contratado pelo Liverpool, o atacante Diogo Jota novamente foi destaque do clube inglês. No primeiro tempo, o camisa 20 lusitano, que foi titular no lugar de Roberto Firmino, marcou duas vezes. O primeiro saiu após passe de Arnold. Jota, com uma linda cavadinha, venceu o goleiro Sportiello. O segundo saiu depois de belo lançamento do zagueiro Joe Gomez. Diogo Jota limpou a marcação de Hateboer e bateu forte para fazer o gol. Na etapa final, após lançamento nas costas da marcação, o português driblou o goleiro e fez o seu terceiro gol na partida.

SEGUNDO TEMPO AVASSALADOR​Nos primeiros instantes do segundo tempo, o Liverpool chegou ao terceiro gol e também ao quarto. Mohamed Salah fez o primeiro. Após cobrança de escanteio da Atalanta, os Reds armaram rápido contra-ataque e o egípcio, que partiu do campo de defesa, driblou Hateboer e bateu no alto para ampliar a vantagem. Logo em seguida, Mané recebeu dentro da área e, com uma linda cavadinha, não deu chances para o goleiro Sportiello.

SEQUÊNCIA NA CHAMPIONSNa próxima rodada da Liga dos Campeões, que acontecerá somente no fim de novembro, Atalanta e Liverpool se encontram novamente. Desta vez, o jogo será no Anfield, na Inglaterra. O jogo acontece no dia 25, às 17h (de Brasília).

MIDTJYLLAND X AJAXNo outro jogo do grupo, na Dinamarca, o Ajax visitou o Midtjylland e venceu por 2 a 1. O primeiro foi marcado pelo brasileiro Anthony, ex-São Paulo, e Tadic aumentou a vantagem. Dreyer diminuiu para os donos da casa.

HENNING BAGGER / RITZAU SCANPIX / AFP