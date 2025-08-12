Com gols de Militão e Rodrygo e show de Mbappé, Real Madrid goleia WSG Tirol em amistoso Estadão Conteúdo 12.08.25 16h58 O Real Madrid manteve a boa fase na pré-temporada ao vencer o WSG Tirol por 4 a 0, nesta terça-feira, em Innsbruck, na Áustria. O placar expressivo contou com a participação decisiva dos jogadores brasileiros: Éder Militão abriu o marcador com um cabeceio certeiro, e Rodrygo fechou a goleada com um belo gol, mostrando que segue focado, mesmo em meio a rumores sobre seu futuro no clube. Mbappé, que veste a camisa 10 do time espanhol, brilhou com dois gols e uma assistência. A equipe merengue iniciou o jogo com ampla posse de bola e domínio territorial, criando chances claras logo nos primeiros minutos. Militão se destacou ao se posicionar bem na área e marcar seu segundo gol na pré-temporada, após o tento anotado contra o Leganés. A dupla ofensiva Mbappé e Vinicius Jr. comandou as ações, com o francês mostrando segurança e precisão na sua estreia oficial com a 10 do Real. No segundo tempo, após várias substituições promovidas pelo técnico Xabi Alonso, Rodrygo entrou para dar nova dinâmica ao ataque. O brasileiro aproveitou a oportunidade ao máximo: tabelou com Mbappé e finalizou com categoria, garantindo o quarto gol do Real. Sua atuação, apesar de discreta na comemoração, reafirma seu valor para o elenco, mesmo com especulações sobre uma possível saída do clube. Mbappé se destacou como protagonista ao marcar um gol em cada etapa, ambos de muita técnica e frieza. No primeiro, dominou a bola com uma perna e finalizou com a outra em um belo movimento que surpreendeu a defesa adversária. No segundo, driblou o goleiro após receber passe de Tchouaméni para ampliar o placar. Ainda deu assistência para o gol de Rodrygo, confirmando seu entrosamento com os brasileiros. O domínio do Real Madrid ficou evidenciado nos números de posse de bola, que chegou a 80% no primeiro tempo, além da liberdade que os defensores tiveram para avançar e apoiar o ataque. A equipe controlou o ritmo e manteve a pressão constante até o apito final, mesmo com uma breve paralisação causada pela invasão de um torcedor no campo. Com o resultado, o Real Madrid segue firme na preparação para a temporada 2025/26, que começará oficialmente no próximo dia 19 de agosto, contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid WSG Tirol Rodrygo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52