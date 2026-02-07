Com gols de Lewandowski e Yamal, Barcelona bate o Mallorca e mantém liderança de La Liga Estadão Conteúdo 07.02.26 15h07 O Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0 neste sábado, no Camp Nou, pela 23ª rodada de La Liga, e manteve a liderança do Campeonato Espanhol. Robert Lewandowski abriu o placar ainda no primeiro tempo, Lamine Yamal ampliou após o intervalo e Bernal fechou a conta já na reta final, em triunfo construído com controle territorial e pressão constante sobre um adversário que pouco conseguiu reagir. Com o resultado, o Barça chegou aos 58 pontos e seguiu um à frente do Real Madrid. A equipe comandada por Hansi Flick também manteve os 100% de aproveitamento como mandante, enquanto o Mallorca, 13º colocado, voltou a tropeçar fora de casa. Empurrado pela torcida, o Barcelona assumiu o comando das ações desde os primeiros minutos, cercando a área adversária e explorando principalmente o lado esquerdo com Rashford. O gol saiu aos 28 minutos, quando o atacante arriscou de fora da área, a bola sobrou para Lewandowski, que limpou a marcação e bateu para abrir o placar. O Mallorca tentou resistir com linhas baixas, mas pouco ameaçou. Já na reta final da etapa inicial, Rashford voltou a levar perigo ao receber pela esquerda, pedalar sobre a marcação e finalizar de canhota por cima do gol. A postura mais agressiva do Barcelona ficou evidente logo depois do intervalo. Aos oito minutos, Casadó aproveitou sobra na entrada da área e acertou um chutaço no travessão. A pressão virou gol aos 15: após cobrança de escanteio, Lamine Yamal recebeu na meia-lua, ajeitou o corpo e bateu forte, sem chances para Leo Román. Com o Mallorca entregue, o Barça seguiu rondando a área até aumentar o placar aos 37 minutos, quando Bernal recebeu passe em profundidade, deixou o zagueiro no chão e bateu na saída do goleiro para dar números finais ao jogo. O resultado reforça a força do líder em casa e mantém o Barcelona firme na briga pelo título espanhol, enquanto o Mallorca volta a sair de campo sem pontuar como visitante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Barcelona Mallorca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Notícia de Infração Paysandu aciona TJD/PA e FPF e pede afastamento de árbitros após jogo contra a Tuna Clube protocolou Notícia de Infração e pede afastamento cautelar de árbitros envolvidos em jogo do Parazão 06.02.26 23h43