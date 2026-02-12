Com golaço de Lucho Acosta, Fluminense vence clássico quente contra o Botafogo no Maracanã Estadão Conteúdo 12.02.26 21h52 O Fluminense segue invicto no Campeonato Brasileiro. Em clássico quente diante do Botafogo, com direito a Canobbio expulso e festival de amarelos e discussões, o time de Luís Zubeldía contou com a sutileza de Lucho Acosta para marcar um golaço e dar a vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, pela terceira rodada. Depois de um primeiro tempo recheado de empurra-empurra e bate boca, a bola rolou na segunda etapa e contemplou o time com mais qualidade técnica. Ao pegar a sobra de Martinelli, Lucho Acosta com um toque sutil, deu um chapéu em Neto e completou para as redes de cabeça. Resultado que coloca o Fluminense no bolo dos líderes, com sete pontos, empatado com São Paulo e Bahia. Já o Botafogo, depois da boa estreia contra o Grêmio, amarga duas derrotas seguidas e com três pontos, ocupa a 11ª colocação. O futebol praticamente não aconteceu no primeiro tempo. Com os nervos à flor da pele, Fluminense e Botafogo trocaram empurrões e discutiram, do que protagonizaram algo com a bola nos pés. O jogo quente era visto em todas as partes, sendo em disputas pelo alto ou até mesmo um lateral. Quando resolveram colocar a bola no chão, o Fluminense teve um pouco mais de qualidade e por pouco não abriu o placar com Canobbio, carimbando a trave de Neto. O Botafogo foi bastante conservador, insistindo por vezes em transições longas, mas nada que incomodasse a defesa adversária. O clássico voltou mais agitado do intervalo. John Kennedy perdeu chance incrível na área, enquanto Arthur Cabral respondeu em cabeçada. Até que a individualidade apareceu. Martinelli pegou a sobra e Neto deu rebote nos pés de Lucho Acosta, que, com toque sutil, deu um chapéu no goleiro e completou para as redes de cabeça para abrir o placar para o Fluminense, aos nove minutos. Depois do gol, o duelo voltou a ficar quente e Canobbio acertou uma cotovelada em Montoro e foi expulso, após revisão do VAR. Mesmo com um jogador a mais, o Botafogo não conseguiu se impor em campo. Desorganizado ofensivamente, era presa fácil da defesa adversária. Na reta final, até ensaiou uma pressão, mas viu a falta cobrada por Danilo parar no travessão, para alívio Fluminense. A dupla agora foca nas quartas de finais do Campeonato Carioca. Em jogo único, o Fluminense tem pela frente o Bangu, na segunda-feira, às 17h30, no Maracanã. No domingo, às 16h, o Botafogo encara o Flamengo, no Nilton Santos. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 1 X 0 BOTAFOGO FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Guilherme Arana); Canobbio, John Kennedy (Hércules) e Serna (Ganso). Técnico: Luis Zubeldía. BOTAFOGO - Neto; Ythallo (Nathan Fernandes), Newton e Alexander Barboza; Vitinho (Villalba), Allan (Barrera), Danilo, Montoro e Alex Telles (Matheus Martins); Artur (Kadir) e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi. GOLS - Lucho Acosta, aos nove minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Guga, Lucho Acosta, Canobbio, Freytes, Luís Zubeldía, Montoro, Newton e Ythallo. CARTÃO VERMELHO - Canobbio. RENDA - R$ 1.396.716,00. PÚBLICO - 30.397 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fluminense Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 