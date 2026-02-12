Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com golaço de Lucho Acosta, Fluminense vence clássico quente contra o Botafogo no Maracanã

Estadão Conteúdo

O Fluminense segue invicto no Campeonato Brasileiro. Em clássico quente diante do Botafogo, com direito a Canobbio expulso e festival de amarelos e discussões, o time de Luís Zubeldía contou com a sutileza de Lucho Acosta para marcar um golaço e dar a vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, pela terceira rodada.

Depois de um primeiro tempo recheado de empurra-empurra e bate boca, a bola rolou na segunda etapa e contemplou o time com mais qualidade técnica. Ao pegar a sobra de Martinelli, Lucho Acosta com um toque sutil, deu um chapéu em Neto e completou para as redes de cabeça.

Resultado que coloca o Fluminense no bolo dos líderes, com sete pontos, empatado com São Paulo e Bahia. Já o Botafogo, depois da boa estreia contra o Grêmio, amarga duas derrotas seguidas e com três pontos, ocupa a 11ª colocação.

O futebol praticamente não aconteceu no primeiro tempo. Com os nervos à flor da pele, Fluminense e Botafogo trocaram empurrões e discutiram, do que protagonizaram algo com a bola nos pés. O jogo quente era visto em todas as partes, sendo em disputas pelo alto ou até mesmo um lateral.

Quando resolveram colocar a bola no chão, o Fluminense teve um pouco mais de qualidade e por pouco não abriu o placar com Canobbio, carimbando a trave de Neto. O Botafogo foi bastante conservador, insistindo por vezes em transições longas, mas nada que incomodasse a defesa adversária.

O clássico voltou mais agitado do intervalo. John Kennedy perdeu chance incrível na área, enquanto Arthur Cabral respondeu em cabeçada. Até que a individualidade apareceu. Martinelli pegou a sobra e Neto deu rebote nos pés de Lucho Acosta, que, com toque sutil, deu um chapéu no goleiro e completou para as redes de cabeça para abrir o placar para o Fluminense, aos nove minutos.

Depois do gol, o duelo voltou a ficar quente e Canobbio acertou uma cotovelada em Montoro e foi expulso, após revisão do VAR. Mesmo com um jogador a mais, o Botafogo não conseguiu se impor em campo. Desorganizado ofensivamente, era presa fácil da defesa adversária. Na reta final, até ensaiou uma pressão, mas viu a falta cobrada por Danilo parar no travessão, para alívio Fluminense.

A dupla agora foca nas quartas de finais do Campeonato Carioca. Em jogo único, o Fluminense tem pela frente o Bangu, na segunda-feira, às 17h30, no Maracanã. No domingo, às 16h, o Botafogo encara o Flamengo, no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 BOTAFOGO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta (Guilherme Arana); Canobbio, John Kennedy (Hércules) e Serna (Ganso). Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO - Neto; Ythallo (Nathan Fernandes), Newton e Alexander Barboza; Vitinho (Villalba), Allan (Barrera), Danilo, Montoro e Alex Telles (Matheus Martins); Artur (Kadir) e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

GOLS - Lucho Acosta, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Guga, Lucho Acosta, Canobbio, Freytes, Luís Zubeldía, Montoro, Newton e Ythallo.

CARTÃO VERMELHO - Canobbio.

RENDA - R$ 1.396.716,00.

PÚBLICO - 30.397 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Fluminense

Botafogo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais

Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim

12.02.26 17h11

romance

Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento

O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1

12.02.26 15h31

Futebol

Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG

Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas.

12.02.26 15h21

FUTEBOL

Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão

Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios

12.02.26 13h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

12.02.26 11h25

Análise

CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

12.02.26 10h44

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

Poderia ter sido melhor

Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

12.02.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda