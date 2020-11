Com golaço de Jesus, City mantém o 100% na Liga dos Campeões

Manchester City e Olympiacos se enfrentaram no Etihad Stadium pela terceira rodada da Liga dos Campeões 2020/21 e os três pontos ficaram com os ingleses, após primeiro tempo dominante e segunda etapa com mais equilíbrio, o placar terminou 3 a 0 para os mandantes. Os gols da partida foram anotados por Ferrán Torres, Gabriel Jesus e João Cancelo, sendo os dois últimos na reta final do jogo.

No primeiro tempo, apesar do placar magro de 1 a 0, em campo se viu um amplo dominio do City sobre os visitantes, com os azuis de Manchester chegando com relativa facilidade ao gol adversário e foi assim que saiu o primeiro gol, com toque de bola envolvente e Ferrán Torres saindo na cara do gol para abrir o marcador.

No segundo tempo, o clube grego tentou ficar mais tempo com a bola e buscou os espaços deixados pela defesa inglesa, porém a equipe de Guardiola estava bem postada e não permitiu que o Olympiacos chegasse ao seu gol.

Quando o jogo encaminhava para o placar mínimo, Gabriel Jesus fez bela jogada e encheu a bomba para ampliar o placar, sem chances para o goleiro. Perto do final do jogo, Cancelo fez mais um e definiu o jogo, garantindo mais uma vitória na Liga dos Campeões para o City e seguindo 100% na competição, além de se manter líder do grupo com nove pontos.

Porto goleia o Marseille em casa e segue na vice colocação do grupo C​​No outro jogo do grupo, o Porto repetiu o placar de 3 a 0 no Estadio do Dragão, com gols de Marega, logo aos três minutos de jogo, Sérgio Oliveira e Luis Diaz. Dessa forma, a equipe portuguesa chega aos seis pontos e se garante no segundo lugar do grupo, com o Olympiacos em terceiro com três pontos e o Olympique de Marseille zerado.

Na próxima rodada, o Manchester City visita o Olympiacos na Grécia e o Porto vai a França para enfrentar o Marseille, ambos em 25 de novembro.