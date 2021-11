Com gol nos acréscimos, Flamengo vence o Corinthians e segue na vice-liderança

O Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, em jogo realizado no estádio Maracanã. O gol foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo por Bruno Henrique, após lance perfeito de Rodinei.

Foi a despedida do Mengão do Rio de Janeiro antes da ida para a final da Libertadores, sendo que o time consegue um resultado que não deixa o Atlético-MG aumentar a vantagem na liderança - a diferença é de oito pontos. Já o time paulista pouco ameaçou e retorna a São Paulo com a derrota.