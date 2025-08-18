Com Flamengo no topo, veja ranking dos maiores patrocínios master do futebol brasileiro Estadão Conteúdo 18.08.25 11h58 O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a Betano como nova patrocinadora master do clube, após a rescisão com a Pixbet. Oficialmente, os valores não foram revelados, mas o Estadão apurou que a casa de apostas pagará R$ 268,5 milhões por ano ao clube da Gávea. Isso faz com que este seja o maior contrato de patrocínio no futebol brasileiro. Este título simbólico já pertencia ao Flamengo, mesmo antes do acordo com a Pixbet. Até este mês, o contrato com a casa de apostas rendia R$ 115 milhões anuais aos cofres rubro-negros. Atrasos nos pagamentos e problemas com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) fizeram com que o clube decidisse pela não renovação do vínculo. Depois do Flamengo, São Paulo, com a Superbet (R$ 113 milhões anuais), e Corinthians, com a Esportes da Sorte (R$ 103 milhões anuais), completam o Top 3 no ranking de patrocínios. Palmeiras, com a Sportingbet (R$ 100 milhões anuais), vem logo atrás. No caso do time alviverde, ainda existe a possibilidade de uma receita de R$ 70 milhões adicionais em caso de cumprimento de metas, como títulos conquistados - que faria o clube receber mais do que seus principais rivais. Os valores anuais de Corinthians e São Paulo equivalem à uma média dos repasses fixos acertado durante o contrato. Em 2024, o clube alvinegro acordou receber um montante de R$ 309 milhões junto à sua patrocinadora, pelos próximos três anos. O mesmo ocorre com o São Paulo após a renovação com a Superbet nesta temporada, até 2030 - quando o clube comemorará seu centenário -, no valor fixo de R$ 678 milhões. Atlético-MG (H2Bet), Vasco (Betfair), Botafogo (VBet) e Santos (7K) aparecem na sequência, com valores que giram entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões por temporada. No Top 10 do futebol brasileiro, todos os principais acordos são com casas de aposta. Confira o Top 10 dos maiores patrocínios master do futebol brasileiro: Flamengo (Betano) - R$ 268,5 milhões anuais São Paulo (Superbet) - R$ 113 milhões Corinthians (Esportes da Sorte) - R$ 103 milhões Palmeiras (Sportingbet) - R$ 100 milhões Atlético-MG (H2bet) - R$ 60 milhões Vasco (Betfair) - R$ 57,5 milhões Botafogo (VBet) - R$ 55 milhões Santos (7K) - R$ 52,5 milhões Fluminense (Superbet) - R$ 52 milhões Grêmio e Internacional (Alfa.bet) - R$ 50 milhões Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo ranking patrocinadores lista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 Futebol Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar 18.08.25 10h57 A volta dos que não foram Após ficar fora dos planos para temporada, atacante volta a jogar pelo Paysandu na Série B Pedro Delvalle não atuava desde maio e foi reaproveitado diante da Chapecoense na última rodada 18.08.25 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo pode perder duas posições na tabela até o fim da 22ª rodada; confira Equipe azulina empatou com o Botafogo-SP em casa e deixou escapar a chance de ficar mais próximo do G-4 18.08.25 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 Futebol Claudinei Oliveira lamenta derrota do Paysandu e diz que time precisa reagir 'rapidamente' O treinador também destacou que a equipe se expôs em busca do resultado, o que abriu espaço para os donos da casa 17.08.25 19h55