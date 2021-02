Com festa e aglomeração da torcida, Flamengo embarca para 'decisão' em São Paulo

Após encerrar a preparação no Ninho do Urubu, o Flamengo embarca na tarde desta quarta-feira para o duelo decisivo contra o São Paulo, que vale o título do Brasileirão. Com festa e aglomeração, centenas de torcedores se reuniram no Aeroporto Santos Dumont para dar o último apoio ao elenco antes da partida.

A Polícia Militar montou um esquema de segurança no local com cerca de 200 policiais destacados na operação. A entrada no aeroporto foi bloqueada, e a movimentação dos torcedores é maior do lado de fora, na área do estacionamento. A maioria, inclusive, desrespeitou os protocolos de segurança, não usando máscara de proteção.

O voo está previsto para decolar às 16h e chegar à capital paulista por volta das 17h. Em seguida, a delegação do Flamengo se encaminhará ao hotel no bairro do Morumbi, onde ficará concentrada até a partida.

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. O duelo é válido pela 38ª rodada e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!. Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro conquista o título em caso de vitória. Se empatar ou perder, o clube precisa torcer por um tropeço do Inter contra o Corinthians, no Beira-Rio.