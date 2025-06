Com febre, Mbappé vira dúvida no Real Madrid às vésperas da estreia no Mundial de Clubes

Kylian Mbappé virou motivo de preocupação na véspera da estreia do clube espanhol no Mundial de Clubes. O atacante apresentou um quadro febril e não participou do treino desta terça, em Miami, onde a equipe realiza sua preparação. Com isso, sua presença diante do Al-Hilal, na estreia marcada para esta quarta-feira, às 16h, passou a ser incerta.

A febre forçou o francês a se ausentar de uma série de compromissos previstos na programação do clube, incluindo a sessão oficial de fotos da Fifa e um encontro institucional com o presidente Florentino Pérez, que chegou aos Estados Unidos no início da semana. Segundo relatos da imprensa espanhola, Mbappé também não se alimentou normalmente nas últimas 24 horas, consumindo apenas frutas e bebidas isotônicas sob orientação médica.

O clima quente e úmido da Flórida tem sido um fator adicional de atenção. As atividades do elenco têm ocorrido sob temperaturas próximas dos 30°C e umidade relativa do ar em torno de 75%. A comissão técnica, liderada por Xabi Alonso, adota cautela e evita expor atletas que não estejam em plenas condições físicas, especialmente diante de um calendário apertado e de condições climáticas exigentes.

Mbappé havia treinado normalmente na segunda-feira, mas relatou mal-estar ao retornar ao hotel. Desde então, vem sendo monitorado de perto pelo departamento médico do clube. Apesar do incômodo, o atacante segue concentrado com o grupo e espera evoluir nas próximas horas para ter condições de entrar em campo.

Além do duelo contra o Al-Hilal, o Real Madrid tem compromissos pela fase de grupos contra o Pachuca, no dia 22, e o RB Salzburg, no dia 26. O clube inscreveu 34 jogadores no torneio, um a menos do limite permitido. O brasileiro Endrick também foi incluído na lista, mas segue em Madri finalizando tratamento de uma lesão muscular sofrida em maio.