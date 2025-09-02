Com experiências na base, Kaio Jorge se diz 'tranquilo' em estreia na seleção O atacante do Cruzeiro está acostumado a vestir a amarelinha. Ele defende a seleção desde o sub-15. Também passou pelo time sub-17 e sub-20 Estadão Conteúdo 02.09.25 12h09 Acostumado a ser convocado para as equipes de base da seleção brasileira, Kaio Jorge se diz tranquilo, apesar de fazer sua no time principal. O atacante é uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti para as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. "Está sendo uma experiência muito boa, sempre sonhei com esse momento. Passei pelas categorias de base da seleção. Então, você acaba se imaginando chegando na principal. No meu caso, não foi diferente. Sempre foi um sonho, um desejo e hoje estou fazendo parte dessa equipe. Está sendo muito gratificante para mim", comentou. O atacante do Cruzeiro está acostumado a vestir a amarelinha. Ele defende a seleção desde o sub-15. Também passou pelo time sub-17 e sub-20. A maior conquista aconteceu na sub-17, com a conquista da Copa do Mundo da categoria, em 2019, em solo brasileiro. Na época, levou também a chuteira de bronze, com cinco gols marcados. Esta longa experiência vem ajudando na rápida adaptação do cruzeirense na seleção principal. Não por acaso, ele já se sente à vontade na Granja Comary, onde a equipe nacional treina e se concentra, em Teresópolis (RJ). "Quando você vem das categorias de base, já conhece a Granja, as pessoas que trabalham dentro da CBF. Então, te deixa tranquilo quando você chega na principal, que é como estou me sentindo aqui hoje, estou super tranquilo e bem acolhido", afirmou o jogador, em entrevista à CBF TV. O atacante chega à seleção, já pensando na Copa de 2026, com o status de artilheiro do Brasileirão, autor de 15 gols. Com sua grande fase, o atleta de 23 anos vem ajudando o Cruzeiro a se manter na briga pelo título. "Estou vivendo uma grande fase no Cruzeiro. Estou muito feliz lá, é um clube que me acolheu super bem. Estou como artilheiro da competição e espero manter essa fase boa para continuar tendo a oportunidade na equipe principal da Seleção e conseguir fazer os gols." A seleção brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias contra o Chile, às 21h30 de quinta-feira, no Maracanã, e a Bolívia, às 20h30 da próxima terça, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Kaio Jorge estreia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado 02.09.25 12h26 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 FUTEBOL Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) 02.09.25 8h34