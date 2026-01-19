'Com Endrick, é mais fácil': jornal espanhol elogia início do 'fenômeno brasileiro' no Lyon

O início de Endrick no Lyon tem chamado a atenção da imprensa europeia. O brasileiro foi titular nos dois primeiros jogos que fez pela equipe francesa.

Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.

O jornal espanhol "As" destacou o ótimo começo da caminhada de Endrick no Lyon. O atleta está emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia.

"Com Endrick tudo é mais fácil", manchetou o jornal "As" depois do jogo contra o Brest. "Dois jogos para Endrick na França, duas vitórias. O Lyon venceu novamente, dessa vez contra o Brest, por 2 a 1, e o atacante mais uma vez impressionou, dando uma assistência e criando perigo até o último minuto. Boby demonstra falta de paciência, mas o que é certo é que sua contratação foi um sucesso absoluto para o time francês, que agora almeja uma vaga na Liga dos Campeões", afirmou o veículo de comunicação.

"O fenômeno brasileiro na França está completo. Cada toque na bola despertava um fervor desenfreado nas arquibancadas. Sua inclusão no time titular representa um salto gigantesco para o Lyon, que passou de ter Satriano em seu elenco para contar com um jogador de classe mundial, buscando relançar uma carreira que ainda está em seus estágios iniciais", prosseguiu.

Com os dois jogos pelo Lyon, Endrick já soma mais minutos em campo e mais participações em gols do que nos últimos três meses do ano passado, quando era comandado por Xabi Alonso no Real Madrid.

"A torcida estava fantástica hoje, não pararam de gritar e cantar. Foi a partida perfeita", disse Endrick após o primeiro encontro com os torcedores do Lyon no Groupama Stadium.