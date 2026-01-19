'Com Endrick, é mais fácil': jornal espanhol elogia início do 'fenômeno brasileiro' no Lyon O jornal espanhol "As" destacou o ótimo começo da caminhada de Endrick no Lyon. O atleta está emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia Estadão Conteúdo 19.01.26 14h14 Endrick vem se destacando no elenco do Lyon, da França (Instagram @ol @lubodomo) O início de Endrick no Lyon tem chamado a atenção da imprensa europeia. O brasileiro foi titular nos dois primeiros jogos que fez pela equipe francesa. Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês. O jornal espanhol "As" destacou o ótimo começo da caminhada de Endrick no Lyon. O atleta está emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia. "Com Endrick tudo é mais fácil", manchetou o jornal "As" depois do jogo contra o Brest. "Dois jogos para Endrick na França, duas vitórias. O Lyon venceu novamente, dessa vez contra o Brest, por 2 a 1, e o atacante mais uma vez impressionou, dando uma assistência e criando perigo até o último minuto. Boby demonstra falta de paciência, mas o que é certo é que sua contratação foi um sucesso absoluto para o time francês, que agora almeja uma vaga na Liga dos Campeões", afirmou o veículo de comunicação. "O fenômeno brasileiro na França está completo. Cada toque na bola despertava um fervor desenfreado nas arquibancadas. Sua inclusão no time titular representa um salto gigantesco para o Lyon, que passou de ter Satriano em seu elenco para contar com um jogador de classe mundial, buscando relançar uma carreira que ainda está em seus estágios iniciais", prosseguiu. Com os dois jogos pelo Lyon, Endrick já soma mais minutos em campo e mais participações em gols do que nos últimos três meses do ano passado, quando era comandado por Xabi Alonso no Real Madrid. "A torcida estava fantástica hoje, não pararam de gritar e cantar. Foi a partida perfeita", disse Endrick após o primeiro encontro com os torcedores do Lyon no Groupama Stadium. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lyon Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 FUTEBOL Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão 19.01.26 14h06 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48