Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Com Endrick, é mais fácil': jornal espanhol elogia início do 'fenômeno brasileiro' no Lyon

O jornal espanhol "As" destacou o ótimo começo da caminhada de Endrick no Lyon. O atleta está emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia

Estadão Conteúdo
fonte

Endrick vem se destacando no elenco do Lyon, da França (Instagram @ol @lubodomo)

O início de Endrick no Lyon tem chamado a atenção da imprensa europeia. O brasileiro foi titular nos dois primeiros jogos que fez pela equipe francesa.

Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.

O jornal espanhol "As" destacou o ótimo começo da caminhada de Endrick no Lyon. O atleta está emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia.

"Com Endrick tudo é mais fácil", manchetou o jornal "As" depois do jogo contra o Brest. "Dois jogos para Endrick na França, duas vitórias. O Lyon venceu novamente, dessa vez contra o Brest, por 2 a 1, e o atacante mais uma vez impressionou, dando uma assistência e criando perigo até o último minuto. Boby demonstra falta de paciência, mas o que é certo é que sua contratação foi um sucesso absoluto para o time francês, que agora almeja uma vaga na Liga dos Campeões", afirmou o veículo de comunicação.

"O fenômeno brasileiro na França está completo. Cada toque na bola despertava um fervor desenfreado nas arquibancadas. Sua inclusão no time titular representa um salto gigantesco para o Lyon, que passou de ter Satriano em seu elenco para contar com um jogador de classe mundial, buscando relançar uma carreira que ainda está em seus estágios iniciais", prosseguiu.

Com os dois jogos pelo Lyon, Endrick já soma mais minutos em campo e mais participações em gols do que nos últimos três meses do ano passado, quando era comandado por Xabi Alonso no Real Madrid.

"A torcida estava fantástica hoje, não pararam de gritar e cantar. Foi a partida perfeita", disse Endrick após o primeiro encontro com os torcedores do Lyon no Groupama Stadium.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Lyon

Endrick
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz

Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória.

19.01.26 14h39

Futebol

Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão'

Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição.

19.01.26 14h31

FUTEBOL

Palmeiras e Fortaleza já tiveram interesse no meia-atacante Kukri, afirma dirigente do Águia

Pedrinho Corrêa, vice-presidente do Azulão, comentou sobre interesse dos clubes e os motivos que fizeram o jogador permanecer no Azulão

19.01.26 14h06

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

19.01.26 10h15

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

futebol

Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6%

19.01.26 10h52

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda