Com Endrick como titular, Lyon derrota o Auxerre e mantém o 3º lugar no Francês Estadão Conteúdo 25.04.26 16h17 O Lyon confirmou seu favoritismo, venceu o Auxerre por 3 a 2 neste sábado, no Parc OL, pela 31ª rodada do Campeonato Francês, e alcançou a terceira colocação na tabela. De olho na Copa do Mundo, Endrick foi titular, acertou a trave e participou da vitória construída com dois gols de Yaremchuk e um de Tolisso. Com o resultado, o Lyon chegou aos 57 pontos e assumiu a terceira colocação, abrindo quatro de vantagem sobre o Rennes, atual quinto colocado, que ainda entra em campo na rodada. Restam apenas três jogos para o fim do Francês. O JOGO Desde o início, o Lyon assumiu o controle com a bola e passou a ocupar o campo de ataque. Afonso Moreira apareceu bastante pelo lado esquerdo, enquanto Endrick buscava participar mais por dentro. O primeiro gol saiu aos 19 minutos, em jogada trabalhada que terminou com cruzamento rasteiro de Abner e finalização de primeira de Yaremchuk. O roteiro parecia tranquilo, mas o Auxerre aproveitou uma falha defensiva para empatar. Em bola levantada na área, a defesa não conseguiu afastar e Diomandé apareceu livre. O Lyon respondeu ainda antes do intervalo, e Endrick teve a melhor chance ao bater colocado e acertar a trave. Na volta do intervalo, a vitória começou a se desenhar com as mudanças de Paulo Fonseca. Tolisso entrou e logo apareceu na área para recolocar o Lyon em vantagem, aos 21 minutos da segunda etapa, aproveitando cruzamento de Maitland Niles. Com mais espaço, o time da casa ampliou na sequência. Aos 26 minutos, Tolisso teve liberdade para levantar na área, e Yaremchuk se antecipou para marcar o terceiro e encaminhar o resultado. Na reta final, o Lyon diminuiu o ritmo e passou a administrar, mas viu o Auxerre crescer no jogo. Aos 42 minutos, Okoh arriscou de fora da área, Greif não conseguiu evitar e o gol levou tensão aos minutos finais. Endrick, participativo ao longo da partida, acabou substituído aos 31 minutos do segundo tempo e teve na bola na trave seu lance mais perigoso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Francês Lyon Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-SE fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 FÓRMULA 1 Fernando Alonso descarta aposentadoria: 'me sinto competitivo e motivado' Aos 44 anos, o competidor não vive um bom momento e ainda não pontuou na atual edição 25.04.26 10h22