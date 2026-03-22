Com dois gols de pênalti, Goiás vence América-MG por 2 a 1 e larga bem na Série B

Sem disputar a Série A desde 2023, Goiás e América-MG começaram a caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro se enfrentando no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), no começo da noite deste domingo. Com polêmicas de arbitragem, os donos da casa venceram por 3 a 1, com direito a dois gols marcados em cobranças de pênalti ainda no primeiro tempo.

O centroavante Anselmo Ramon abriu o placar, aos oito minutos, enquanto o goleiro Tadeu ampliou na sequência, aos 29. Mas não parou por aí. Pouco depois, aos 42, Machado foi expulso e deixou os mandantes com um jogador a menos durante boa parte do confronto. Aos 40 da etapa final, Gegê encaminhou o resultado. Mastriani, nos acréscimos, descontou.

Com a vitória dentro de casa, os esmeraldinos somam os três primeiros pontos, aparecendo na parte superior da tabela de classificação. Já os americanos ficam zerados e estão no pelotão inferior neste começo.

Apenas o campeão e o vice da Série B vão garantir a ida à Série A, já que, valendo os outros dois acessos, o terceiro enfrentará o sexto, enquanto o quarto pegará o quinto. Os quatro piores seguem caindo para a Série C.

Atuando como mandante, o Goiás se jogou para o ataque e abriu o placar aos oito minutos, quando Anselmo Ramon converteu cobrança de pênalti. A penalidade aconteceu após toque no braço de Maguinho após finalização do veterano centroavante esmeraldino.

Depois, aos 29, Tadeu ampliou após Emerson segurar a bola dentro da área depois que o goleiro Gustavo já tinha batido o tiro de meta. O cenário só não foi pior para o América-MG no primeiro tempo, pois Machado, aos 42, foi expulso após forte entrada em Person.

A etapa final do confronto na Serrinha foi morna. Apesar de jogar com um jogador a menos, o Goiás conseguiu se manter tranquilo ao longo da segunda metade do duelo e encaminhou ainda mais a vitória dentro de casa, aos 40 minutos, com um belo gol de Gegê, em finalização de fora da área.

Nos acréscimos, Mastriani, de cabeça, chegou a balançar as redes para o América-MG e diminuir a vantagem.

O América-MG volta a campo na quarta-feira, quando estreia na Copa Sul-Sudeste indo ao Jorjão, em Novo Horizonte (SP), para enfrentar o Novorizontino, às 21h30. Pela Série B, o próximo compromisso é contra o Botafogo-SP, no dia 1º de abril, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 18h.

Fora da Copa Centro-Oeste, o Goiás retorna aos gramados apenas em 1º de abril, para visitar o Londrina, às 19h, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela segunda rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 1 AMÉRICA-MG

GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Luiz Felipe e Nicolas (Djalma Silva); Machado e Lourenço (Juninho); Gegê e Lucas Lima (Murilo Câmara); Jean Carlos (Baldória) e Anselmo Ramon Cadu). Técnico: Daniel Paulista.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Maguinho, Rafa Barcelos, Emerson e Artur (Paulinho); Yago Souza (Willian Bigode) e Felipe Amaral (Alê); Eduardo Person (Elizari); Gabriel Barros (Segovinha), Thauan e Mastriani. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Anselmo Ramon, aos oito, e Tadeu, aos 29 minutos do primeiro tempo; Gegê, aos 40 minutos, e Mastriani, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nicolas (Goiás); Thauan (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Machado (Goiás).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

PÚBLICO - 6.377 presentes.

RENDA - R$ 96.855,00.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).