Cleveland vê astros brilharem e chega à 60ª vitória na temporada regular da NBA pela 3ª vez

Líder disparado da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers se recuperou da derrota diante do Detroit Pistons, na sexta-feira, com boa atuação dos astros Jarrett Allen e Donovan Mitchell, anotando 127 a 122 sobre o Los Angeles Clippers e alcançando a 60ª vitória na temporada regular da NBA pela terceira vez na história.

Desde a temporada de 2009-10 que os Cavaliers não conseguiam alcançar os 60 triunfos. O resultado no Rockt Mortgage FieldHouse, em Cleveland, foi construído sem dificuldades, já que o time de Cleveland andou sempre na frente do placar. Começou com 37 a 25 no primeiro período e administrou a vantagem até o fim.

Allen e Mitchell combinaram para 49 pontos (25 a 24, respectivamente) e ainda pegaram 12 rebotes. O principal astro da franquia ainda flertou com um triple-double, ao distribuir sete assistências.

O cestinha da partida foi Normal Powell, dos Clippers, responsável por 34 pontos, seguido por 24 de James Harden. O time de Los Angeles era uma das apostas do começo da temporada, mas vem sofrendo com a lesão de Kawhi Leonard.

Quem caminha bem para os playoffs é o Golden State Warriors, sexto colocado da Conferência Oeste, que massacrou o San Antonio Spurs, fora de casa, por 148 a 106 com 13 jogadores diferentes pontuando e destaque para Brandin Podziemski. O ala de 22 anos anotou 27 pontos no Frost Bank Center, em dia discreto de Stephen Curry e somente 13 pontos.

Os Warriors estão na sexta colocação, que dá vaga direta aos playoffs, mas ainda brigam com Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies pela quarta colocação na classificação geral.

Confira os resultados deste domingo:

Cleveland Cavaliers 127 x 122 Los Angeles Clippers New York Knicks 110 x 93 Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks 124 x 145 Atlanta Hawks New Orleans Pelicans 98 x 94 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 123 x 104 Detroit Pistons San Antonio Spurs 106 x 148 Golden State Warriors Philadelphia 76ers 109 x 127 Toronto Raptors Phoenix Suns 109 x 148 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Sacramento Kings Charlotte Hornets x Utah Jazz Washington Wizards x Miami Heat Orlando Magic x Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies x Boston Celtics Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls Dallas Mavericks x Brooklyn Nets Los Angeles Lakers x Houston Rockets L