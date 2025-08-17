Capa Jornal Amazônia
Cleber Xavier não resiste à goleada do Vasco e não é mais técnico do Santos

Estadão Conteúdo

Cleber Xavier não é mais técnico do Santos. O treinador foi demitido após a goleada do Vasco sobre a equipe paulista no MorumBis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. "O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira", comunicou o clube.

O técnico se despede com 15 jogos no comando do time santista. Foram sete derrotas, três empates e cinco vitórias - aproveitamento de 40%. O pior resultado foi justamente a goleada sofrida para o Vasco, no MorumBis.

Ainda durante a partida, a torcida santista protestou contra o time. Houve quem deixou o estádio aos 15 minutos do segundo tempo, quando o Vasco fez o quinto gol. Uma das organizadas do Santos virou de costas para o campo.

Em um dos protestos, os torcedores pediam por Jorge Sampaoli. O argentino comandou o Santos entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. O comandante está sem clube desde que deixou o Rennes, da França, em janeiro deste ano.

O Santos não perdia desde a derrota para o Internacional, em 23 de julho. Desde então, a equipe empatou com o Sport e derrotou Juventude e Cruzeiro. Os resultados deram uma folga para o time na fuga da zona do rebaixamento.

Dentro de campo, porém, o desempenho não convencia. O ambiente era de pressão, apesar da invencibilidade. Com o resultado desde domingo, o Santos continua fora do Z-4, mas tem apenas dois pontos de vantagem (21 contra 19, do Vitória). Já o Vasco somou 19 e saiu da zona da degola por ter mais vitórias que o time baiano.

O próximo compromisso do Santos é contra o Bahia, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida será em Salvador, no domingo, às 16h (de Brasília). Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque.

