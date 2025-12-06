City vence e cola no Arsenal; Chelsea empata e Bruno Guimarães marca gol olímpico Estadão Conteúdo 06.12.25 14h28 O Manchester City confirmou a recuperação na Premier League e emendou a terceira vitória consecutiva ao derrotar o Sunderland por 3 a 0 neste sábado, no Etihad Stadium, pela 15ª rodada. A boa atuação recoloca o time de Pep Guardiola na briga direta pelo topo da tabela, hoje liderada pelo Arsenal. A rodada ficou ainda mais favorável ao City porque o Arsenal acabou derrotado pelo Aston Villa, permitindo a aproximação na tabela. Os Gunners seguem com 33 pontos, enquanto o City chegou a 31. O Aston Villa aparece logo atrás, com 30, enquanto o Chelsea, que voltou a tropeçar, estacionou nos 25 e se distancia cada vez mais da briga pelo título. Diante do Sunderland, o City dominou as ações desde o início. A equipe de Guardiola controlou 67% da posse, finalizou mais e construiu um primeiro tempo de domínio total. Rúben Dias abriu o placar com um belo chute de fora da área, e Gvardiol ampliou ao completar de cabeça após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o ritmo seguiu forte. Doku acertou a trave em jogada individual, e Xhaka respondeu da mesma forma pelo Sunderland. Ainda assim, o City manteve o controle e chegou ao terceiro gol aos 20 minutos: Cherki driblou o marcador, cruzou de letra, e Foden completou de cabeça para fechar a vitória. Mais cedo, o Chelsea visitou o Bournemouth e ficou apenas no 0 a 0, acumulando o terceiro tropeço consecutivo. Estêvão e João Pedro começaram no banco e entraram apenas na reta final, mas pouco acrescentaram. A equipe londrina segue estagnada e se distancia cada vez mais da disputa pelo topo. O Bournemouth chegou a balançar a rede com Semenyo no início do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Em geral, os anfitriões criaram as melhores chances e obrigaram o goleiro Sánchez a evitar uma derrota azul. Quem deixou sua marca na rodada foi o Newcastle, que venceu o Burnley por 2 a 1. O grande protagonista foi o brasileiro Bruno Guimarães, autor de um gol olímpico que arrancou aplausos no St. James Park. Com a vitória, os Magpies chegaram aos 22 pontos e começam a olhar com mais atenção para a zona de classificação às competições europeias. Outro brasileiro que costuma figurar nas convocações de Carlo Ancelotti também brilhou na rodada. Richarlison marcou um dos gols da vitória do Tottenham por 2 a 0, em casa, sobre o Brentford, ajudando os Spurs a chegarem aos 22 pontos. Confira todos os resultados deste sábado na Premier League: Aston Villa 2 x 1 Arsenal Bournemouth 0 x 0 Chelsea Everton 3 x 0 Nottingham Forest Manchester City 3 x 0 Sunderland Newcastle 2 x 1 Burnley Tottenham 2 x 0 Brentford Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Chelsea Newcastle COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48