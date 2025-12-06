City vence e cola no Arsenal; Chelsea empata e Bruno Guimarães marca gol olímpico

O Manchester City confirmou a recuperação na Premier League e emendou a terceira vitória consecutiva ao derrotar o Sunderland por 3 a 0 neste sábado, no Etihad Stadium, pela 15ª rodada. A boa atuação recoloca o time de Pep Guardiola na briga direta pelo topo da tabela, hoje liderada pelo Arsenal.

A rodada ficou ainda mais favorável ao City porque o Arsenal acabou derrotado pelo Aston Villa, permitindo a aproximação na tabela. Os Gunners seguem com 33 pontos, enquanto o City chegou a 31. O Aston Villa aparece logo atrás, com 30, enquanto o Chelsea, que voltou a tropeçar, estacionou nos 25 e se distancia cada vez mais da briga pelo título.

Diante do Sunderland, o City dominou as ações desde o início. A equipe de Guardiola controlou 67% da posse, finalizou mais e construiu um primeiro tempo de domínio total. Rúben Dias abriu o placar com um belo chute de fora da área, e Gvardiol ampliou ao completar de cabeça após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o ritmo seguiu forte. Doku acertou a trave em jogada individual, e Xhaka respondeu da mesma forma pelo Sunderland. Ainda assim, o City manteve o controle e chegou ao terceiro gol aos 20 minutos: Cherki driblou o marcador, cruzou de letra, e Foden completou de cabeça para fechar a vitória.

Mais cedo, o Chelsea visitou o Bournemouth e ficou apenas no 0 a 0, acumulando o terceiro tropeço consecutivo. Estêvão e João Pedro começaram no banco e entraram apenas na reta final, mas pouco acrescentaram. A equipe londrina segue estagnada e se distancia cada vez mais da disputa pelo topo.

O Bournemouth chegou a balançar a rede com Semenyo no início do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Em geral, os anfitriões criaram as melhores chances e obrigaram o goleiro Sánchez a evitar uma derrota azul.

Quem deixou sua marca na rodada foi o Newcastle, que venceu o Burnley por 2 a 1. O grande protagonista foi o brasileiro Bruno Guimarães, autor de um gol olímpico que arrancou aplausos no St. James Park. Com a vitória, os Magpies chegaram aos 22 pontos e começam a olhar com mais atenção para a zona de classificação às competições europeias.

Outro brasileiro que costuma figurar nas convocações de Carlo Ancelotti também brilhou na rodada. Richarlison marcou um dos gols da vitória do Tottenham por 2 a 0, em casa, sobre o Brentford, ajudando os Spurs a chegarem aos 22 pontos.

Confira todos os resultados deste sábado na Premier League:

Aston Villa 2 x 1 Arsenal Bournemouth 0 x 0 Chelsea Everton 3 x 0 Nottingham Forest Manchester City 3 x 0 Sunderland Newcastle 2 x 1 Burnley Tottenham 2 x 0 Brentford