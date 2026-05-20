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City se despede de Bernardo Silva e jogador português entra no radar do Atlético de Madrid

Com 20 títulos em seu currículo, ele revelou a gratidão pelo período que passou na agremiação

Estadão Conteúdo
fonte

Bernardo Silva (Instagram @bernardocarvalhosilva)

O Manchester City continua dando sequência à reformulação de sua equipe e, nesta quarta-feira, se despediu de mais um jogador histórico: o português Bernardo Silva. Em suas redes sociais o time inglês homenageou o atleta que encerra um ciclo vitorioso iniciado em 2017.

Com 20 títulos em seu currículo, ele revelou a gratidão pelo período que passou na agremiação. "Nove anos é muito tempo. Eu diria que saio como torcedor do Manchester City. Vou torcer por esse clube pelo resto da minha vida", afirmou no depoimento ao site oficial.

Entre os troféus que ajudou a amealhar estão a Champions League, seis títulos da Premier League e ainda o Mundial Interclubes, que foi conquistado em cima do Fluminense com uma goleada de 4 a 0, na Arábia Saudita.

No entanto, Bernardo Silva não deve ficar muito tempo desempregado. De acordo com o jornal espanhol Marca o seu destino pode ser o Atlético de Madrid. O estilo agrada ao técnico Diego Simeone que busca um jogador de alto nível para substituir Antoine Griezmann. Assim, quem fizer uma proposta mais vantajosa pode ficar o com português.

"Embora não seja um atacante nato, seus 77 gols e 76 assistências em 459 jogos pelo Manchester City demonstram o nível de jogador que tem oportunidade de assinar o último grande contrato de uma carreira que teve início no Benfica", publicou o periódico.

Outro ponto que conta a favor para que a transferência seja sacramentada é que o atleta chegaria sem custos. No entanto, o gigante espanhol não é o único clube interessado. Barcelona, Milan, Juventus e Galatasaray também manifestaram interesse no atleta português de 31 anos.

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