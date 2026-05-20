City se despede de Bernardo Silva e jogador português entra no radar do Atlético de Madrid Com 20 títulos em seu currículo, ele revelou a gratidão pelo período que passou na agremiação Estadão Conteúdo 20.05.26 16h28 Bernardo Silva (Instagram @bernardocarvalhosilva) O Manchester City continua dando sequência à reformulação de sua equipe e, nesta quarta-feira, se despediu de mais um jogador histórico: o português Bernardo Silva. Em suas redes sociais o time inglês homenageou o atleta que encerra um ciclo vitorioso iniciado em 2017. Com 20 títulos em seu currículo, ele revelou a gratidão pelo período que passou na agremiação. "Nove anos é muito tempo. Eu diria que saio como torcedor do Manchester City. Vou torcer por esse clube pelo resto da minha vida", afirmou no depoimento ao site oficial. Entre os troféus que ajudou a amealhar estão a Champions League, seis títulos da Premier League e ainda o Mundial Interclubes, que foi conquistado em cima do Fluminense com uma goleada de 4 a 0, na Arábia Saudita. No entanto, Bernardo Silva não deve ficar muito tempo desempregado. De acordo com o jornal espanhol Marca o seu destino pode ser o Atlético de Madrid. O estilo agrada ao técnico Diego Simeone que busca um jogador de alto nível para substituir Antoine Griezmann. Assim, quem fizer uma proposta mais vantajosa pode ficar o com português. "Embora não seja um atacante nato, seus 77 gols e 76 assistências em 459 jogos pelo Manchester City demonstram o nível de jogador que tem oportunidade de assinar o último grande contrato de uma carreira que teve início no Benfica", publicou o periódico. Outro ponto que conta a favor para que a transferência seja sacramentada é que o atleta chegaria sem custos. No entanto, o gigante espanhol não é o único clube interessado. Barcelona, Milan, Juventus e Galatasaray também manifestaram interesse no atleta português de 31 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol City Bernardo Silva Atlético de Madrid radar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27