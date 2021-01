Cielo e Etiene são eleitos os melhores nadadores brasileiros da década

A pernambucana Etiene Medeiros foi eleita a melhor nadadora da década no Brasil no Troféu Best Swimming 2020 - Melhores da Década. A votação do Painel de Especialistas, realizada pelo site Best Swimming, elegeu os Melhores da Década 2011-2020 na natação em 23 categorias, entre as quais, melhor nadador do Brasil – Cesar Cielo -, melhor nadador do mundo – Michael Phelps (EUA) – e melhor nadadora do mundo – Katie Ledecky (EUA). Etiene concorreu com Joana Maranhão, duas atletas que, desde 2004, em Atenas, garantem a presença de nadadoras do estado nos Jogos Olímpicos.

- Após um ano tão difícil, de incertezas em meio à pandemia, com o adiamento dos Jogos de Tóquio, é muito gratificante ser eleita como a melhor nadadora do País na década. Agradeço muito pela escolha, com grande motivação para iniciar este novo ano - afirmou Etiene.

Depois de passar as festas de final de ano em Recife (PE) junto de seus pais e seu irmão, Etiene seguirá treinando na capital pernambucana, no Complexo Aquático Santos Dumont, nesta semana. Ela retorna para São Paulo no domingo (10), onde retoma a rotina de treinamentos no Sesi-SP, na sede de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, clube que defende desde 2013.

Integrante do Time Pernambuco, Etiene tem treinado diariamente no Complexo Aquático Santos Dumont, mantendo sua forma física. O local foi inaugurado neste ano e já recebeu atletas renomados do País, por possuir uma piscina que atende aos padrões internacionais.

Etiene é atleta do Sesi-SP e integra o programa olímpico da Marinha do Brasil. A nadadora tem apoio de Adidas, Nescau, Bolsa Atleta e Time Pernambuco.