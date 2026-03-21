Cielo diz que recorde mundial estava ameaçado e aposta em Caribé: 'Chance de medalha olímpica'

Campeão olímpico em 2008 nos 50m livres, e detentor do recorde mundial que foi quebrado nesta sexta-feira, por Cameron McEvoy, Cesar Cielo não se surpreendeu ao ver sua marca de 20s91, obtida em 18 de dezembro de 2009, ser superada pelo nadador australiano (cravou 20s88 durante a disputa do Aberto da China).

Atento ao desempenho do agora homem mais rápido do mundo nas piscinas, ele teceu elogios ao competidor e considerou normal essa evolução na modalidade.

"A expectativa que o recorde ia cair existia. A verdade é que desde 2019 (o recorde) estava na corda bamba. Eu estava brincando com a linha do recorde, mas alguns nadadores já vinham bem. Aí, de uns tempos para cá, o Cameron vem sendo consistente, vem batendo muito próximo. E aí, ele conseguiu", afirmou Cielo em entrevista ao site GE.com.

Cesar Cielo marcou o seu nome na história do esporte mundial em 18 de dezembro de 2009. O brasileiro caiu na água e quebrou o recorde mundial dos 50m livre em prova disputada no Brasil. O momento especial continua vivo na memória do nadador.

"Minha principal lembrança foi a barulheira quando eu bati na parede. Eu não estava acostumado com tanto barulho, eu senti muita Aquele foi o barulho mais agradável que eu senti na vida", comentou Cielo em um tom nostálgico.

Ele também comentou sobre o futuro da natação. Apesar da falta de resultados expressivos em competições recentes, ele disse que o Brasil tem um talento que deve ser observado com atenção.

"A gente tem um grande nome na natação. O Guilherme Caribé, o baiano voador. Ele tem grandes chances de medalhas em Mundiais e também em Olimpíadas. E quem sabe, até recorde mundial. A gente fica na torcida", afirmou.