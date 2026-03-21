Cielo diz que recorde mundial estava ameaçado e aposta em Caribé: 'Chance de medalha olímpica' Estadão Conteúdo 21.03.26 11h27 Campeão olímpico em 2008 nos 50m livres, e detentor do recorde mundial que foi quebrado nesta sexta-feira, por Cameron McEvoy, Cesar Cielo não se surpreendeu ao ver sua marca de 20s91, obtida em 18 de dezembro de 2009, ser superada pelo nadador australiano (cravou 20s88 durante a disputa do Aberto da China). Atento ao desempenho do agora homem mais rápido do mundo nas piscinas, ele teceu elogios ao competidor e considerou normal essa evolução na modalidade. "A expectativa que o recorde ia cair existia. A verdade é que desde 2019 (o recorde) estava na corda bamba. Eu estava brincando com a linha do recorde, mas alguns nadadores já vinham bem. Aí, de uns tempos para cá, o Cameron vem sendo consistente, vem batendo muito próximo. E aí, ele conseguiu", afirmou Cielo em entrevista ao site GE.com. Cesar Cielo marcou o seu nome na história do esporte mundial em 18 de dezembro de 2009. O brasileiro caiu na água e quebrou o recorde mundial dos 50m livre em prova disputada no Brasil. O momento especial continua vivo na memória do nadador. "Minha principal lembrança foi a barulheira quando eu bati na parede. Eu não estava acostumado com tanto barulho, eu senti muita Aquele foi o barulho mais agradável que eu senti na vida", comentou Cielo em um tom nostálgico. Ele também comentou sobre o futuro da natação. Apesar da falta de resultados expressivos em competições recentes, ele disse que o Brasil tem um talento que deve ser observado com atenção. "A gente tem um grande nome na natação. O Guilherme Caribé, o baiano voador. Ele tem grandes chances de medalhas em Mundiais e também em Olimpíadas. E quem sabe, até recorde mundial. A gente fica na torcida", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave natação César Cielo recorde Caribé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36