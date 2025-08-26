Chris Ramos agradece confiança da torcida e diz estar 'honrado em vestir a camisa do Botafogo' Estadão Conteúdo 26.08.25 13h48 O atacante Chris Ramos foi oficialmente apresentado pelo Botafogo nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos. Reforço vindo do Cádiz, da Espanha, o jogador de 28 anos já estreou com impacto imediato: marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude. Em sua primeira coletiva, deixou claro que chega com forte motivação e com a promessa de entregar intensidade dentro de campo. Logo de início, Chris fez questão de agradecer à torcida, que o recebeu com entusiasmo. "Prometo apenas que darei tudo por este clube. Serei um jogador muito passional, pois sei que essa torcida e este clube têm muito a oferecer", afirmou. O tom da declaração mostrou sintonia com a atmosfera que cerca o Botafogo desde o início da temporada, em especial a expectativa sobre reforços capazes de sustentar a briga por títulos. O espanhol também detalhou características do seu jogo, ressaltando a capacidade de unir potência física com mobilidade. "Sou bastante alto, mas também rápido e potente nos espaços. O jogo aéreo é uma das minhas melhores características. Sempre atuei como centroavante, praticamente toda a minha carreira como número 9, mas em alguns times também joguei aberto. Espero aproveitar minhas qualidades para ajudar o time", disse. A versatilidade, aliada à força no jogo aéreo, pode oferecer soluções diferentes ao setor ofensivo alvinegro. Na coletiva, Chris não escondeu a gratidão pela forma como foi conduzido até o Botafogo. Citou o dirigente Alessandro Brito, John Textor e, principalmente, o técnico Davide Ancelotti e sua comissão. "Desde antes de chegar, já havia conversado com o treinador, com o auxiliar. Queria entender o que ele buscava em mim, como eu poderia me adaptar ao futebol brasileiro. Desde o primeiro dia, todos me apoiaram muito", afirmou. O relato reforça a visão de que sua contratação foi um movimento planejado e alinhado entre diretoria e comissão técnica. Outro ponto que chamou atenção foi o reconhecimento da estrutura do clube. "Fiquei muito positivamente surpreso com o nível que existe aqui em todos os aspectos. O centro de treinamento é excelente e vai se tornar um dos melhores do país. Estou encantado e muito feliz de poder trabalhar em condições tão boas", disse. O elogio revela como o Botafogo vem sendo percebido também fora do Brasil, algo que reforça o impacto da SAF no processo de internacionalização da marca. Chris ainda citou a relação indireta que já tinha com o Botafogo antes de chegar ao Rio. Torcedor do Cádiz, recordou que, nos torneios de verão disputados em sua cidade, clubes brasileiros eram presença constante, e a equipe alvinegra estava entre eles. "Para os gaditanos, o Botafogo é conhecido. E claro, depois do Mundial de Clubes e da última temporada, o reconhecimento do futebol brasileiro cresceu muito na Espanha. Para mim, foi uma honra ser escolhido", comentou. Questionado sobre comparações com outros atacantes, o espanhol demonstrou cautela, mas não se furtou de reconhecer semelhanças de estilo. "Vi comparações com o Júnior Santos. Não conheci muito, mas pelas características, talvez haja algo parecido. Sou um centroavante clássico, gosto da área, de atacar as costas da defesa e também de participar em jogadas de velocidade", explicou. A declaração posiciona seu perfil como uma peça complementar a outros nomes do elenco, como Arthur Cabral, citado por ele como referência. Por fim, Chris Ramos já projetou o próximo compromisso, contra o Vasco nesta quarta-feira, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. "É uma partida muito importante e especial. Desde que cheguei, me disseram que é um título que o clube nunca conquistou. Para mim e para todos aqui é um objetivo claro. Vamos dar tudo para levantar essa taça", disse. 