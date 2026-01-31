Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Chelsea vira, com gol e assistência de João Pedro, sobre o West Ham em confronto eletrizante

Estadão Conteúdo

Após ser dominado no primeiro tempo em pleno Stamford Bridge e ir para o intervalo com uma desvantagem de 2 a 0, o Chelsea reagiu e com um gol nos acréscimos venceu o West Ham por 3 a 2 neste sábado pela 24ª rodada da Premier League. O atacante brasileiro João Pedro, que começou na reserva, foi autor de um dos gols e deu assistência para o terceiro. O Chelsea chegou aos 40 pontos na quarta colocação, enquanto o West Ham, que luta contra o descenso, permanece com 20, em 18º.

Sem Estêvão, dispensado para resolver questões particulares, o Chelsea foi dominado pelo adversário no primeiro tempo apesar de uma posse de bola infinitamente maior (69%). A superioridade do West Ham foi construído pelo lado direito de seu ataque, onde Wan-Bissaka, do West Ham, foi muito superior a Garnacho, seu ex-companheiro de Manchester United.

Além de Wan-Bissaka, Bowen também brilhou pelo lado direito do West Ham. Logo aos 7 minutos, após receber um passe de Wan-Bissaka, Bowen cruzou na área do Chelesa e a bola entrou direto no gol de Sanchez. No segundo gol, Summerville aproveitou o cruzamento rasteiro de Wan-Bissaka.

A torcida do Chelsea vaiou o time, inoperante no ataque e desorganizado na defesa, ao final da primeira etapa. Os jogadores do Chelsea se reuniram antes de descerem para o vestiário, mas não trocaram palavras.

O técnico do Chelsea, Liam Rosenir, mudou todo o lado esquerdo do time para o segundo tempo. Cucurella, Fofana e João Pedro, que já haviam sido chamados pelo técnico para conversar antes do final da primeira etapa, entraram nos lugares de Hato, Badiashile e Garnacho. E as alterações não demoraram a fazer efeito.

Aos 12 minutos, Fofana recebeu na intermediária, avançou pela direita e na entrada da área cruzou na segunda trave, onde João Pedro apareceu livre para cabecear para as redes. Foi o nono gol do atacante brasileiro, artilheiro do time, na Premier League.

O gol animou o time e a torcida, e a pressão em busca do empate cresceu. Após cruzamento na pequena área do West Ham, Malo Gusto cabeceou para o gol, mas Kilman conseguiu salvar, também de cabeça, desviou para o próprio travessão. Cucurella aproveitou o rebote e de cabeça empatou.

O West Ham resistia à pressão e teve até chance de sair com a vitória, mas aos 47 sucumbiu. Enzo Fernandez completou cruzamento de João Pedro e decretou a virada em um jogo emocionante. Foi a terceira vitória em três jogos do Chelsea sob comando de Liam Rosenir na Premier League.

Antes do apito final, o brasileiro ainda partiu para cima de Traore, que empurrou Cucurella de forma desproporcional em uma jogada no canto do campo. Os jogadores se atracaram, mas foram separados. Ambos foram advertidos com cartão amarelo. Todibo, por agressão do brasileiro, foi expulso.

Na próxima rodada da Premier League, o Chelsea enfrenta o lanterna Wolverhampton no sábado, mas antes na quarta-feira tenta vaga na Copa da Liga Inglesa, contra o Arsenal, que venceu o jogo de ida por 3 a 2. O West Ham enfrenta o Burnley, que também está na zona de rebaixamento, no sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Chelsea

West Ham

João Pedro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

31.01.26 7h00

muay thai

Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo

Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA

31.01.26 9h00

Campeonato Inglês

Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League

Leeds e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

31.01.26 11h00

PARAZÃO

Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco

Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual

31.01.26 7h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda