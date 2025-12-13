Chelsea encerra má fase com triunfo sobre o Everton; Salah volta e ajuda o Liverpool a vencer Estadão Conteúdo 13.12.25 14h17 O Chelsea encerrou neste sábado uma sequência de quatro partidas sem vencer. Com João Pedro titular e Estêvão acionado somente nos dez minutos finais do jogo, a equipe do técnico Enzo Maresca foi mais eficiente que o Everton, em Stamford Bridge, e venceu por 2 a 0 na abertura da 16ª rodada da Premier League. Com o resultado, o conjunto londrino se recupera na competição - vinha de dois empates e uma derrota, além de um revés na Champions League - e chega a 28 pontos na tabela, alcançando provisoriamente a quarta posição, cinco pontos atrás do líder Arsenal. Já o Everton permanece com 24. Apesar das críticas que recebeu por não ter utilizado Estêvão na derrota para a Atalanta, no meio da semana, pela Champions League, Enzo Maresca novamente deixou o jovem brasileiro no banco de reservas e escalou o Chelsea com Pedro Neto e Garnacho nas pontas e João Pedro centralizado no ataque. Mesmo com amplo controle do jogo, o time da casa não conseguia se aproximar da meta defendida por Pickford. Na primeira chegada perigosa, aos 20 minutos, Gusto deixou Palmer frente a frente com o goleiro e o camisa 10 abriu o placar. O Everton avançou e criou boas chances para empatar, mas Gusto novamente fez a diferença, após contragolpe, e ampliou aos 45, após cruzamento rasteiro de Pedro Neto. O time da casa voltou mais tranquilo para a etapa complementar e continuou pressionando os comandados de David Moyes em busca do terceiro gol. O Chelsea reduziu o ritmo após a substituição de Palmer por Andrey Santos. Aos 36 minutos, Estêvão substituiu João Pedro a fim de dar mais velocidade ao ataque do time da casa, mas foi o Everton que quase diminuiu - Ndiaye acertou a trave de Sánchez nos minutos finais. SALAH VOLTA A SER RELACIONADO PELO LIVERPOOL E DÁ ASSISTÊNCIA EM VITÓRIA SOBRE O BRIGHTON Após uma crise com o técnico Arne Slot, que colocou em xeque seu futuro no clube, Mohamed Salah voltou a ser relacionado pelo Liverpool e contribuiu com sua equipe na vitória sobre o Brighton por 2 a 0. O egípcio, que foi acionado ainda no primeiro tempo, deu o passe para o segundo gol de Ekitiké na partida. Depois de atuar apenas 45 minutos desde que perdeu a titularidade na equipe vermelha, depois da derrota para o holandês PSV, Salah contou com uma lesão do lateral Joe Gomez, logo aos 26 minutos do primeiro tempo, para entrar em campo. Incomodado em passar três jogos na reserva, o artilheiro e ídolo egípcio chegou a dizer que "alguém não me quer no clube", referindo-se a Slot, e nem sequer viajou para a Itália na vitória sobre a Inter de Milão, na terça-feira, pela Champions League. Após conversar com o treinador, ele voltou a ser opção neste sábado, antes de viajar para defender o Egito na Copa Africana. Disposto a encerrar a má fase e colocar uma pedra na recente polêmica, o ídolo do Liverpool foi participativo, criou jogadas, exigiu boa defesa de Verbruggen em finalização e cobrou o escanteio que resultou no segundo gol de Ekitiké, no início do segundo tempo. Antes, logo no minuto inicial do primeiro tempo, o francês já havia colocado os anfitriões em vantagem. Em recuperação na Premier League, o atual campeão inglês, que teve o goleiro Alisson como titular, chegou a 26 pontos na tabela com o resultado deste sábado, no estádio Anfield, e ocupa provisoriamente a sexta posição. O Brighton segue com 23. 