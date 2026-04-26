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Chelsea derrota o Leeds e enfrentará o Manchester City na decisão da Copa da Inglaterra

Estadão Conteúdo

Na manhã deste domingo (26), o Chelsea derrotou o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, por 1 a 0, em Stamford Bridge. O gol da partida foi marcado por Enzo Fernández, de cabeça, aos 22 minutos de partida, após bom cruzamento de Pedro Neto. O duelo marcou a estreia do técnico interino Callum McFarlane, que estava nas categorias de base.

A equipe de Londres está em busca do seu 9º título da competição e enfrentará o Manchester City na decisão, no dia 16 de maio, em Wembley. Neste sábado, o time de Pep Guardiola derrotou o Southampton, por 2 a 1, e quer o 8º troféu do nacional.

O primeiro tempo foi bem agitado no Stamford Bridge e quem teve a primeira grande oportunidade foram os visitantes, aos 14 minutos. Calvert-Lewin fez um ótimo passe para Brenden Aaronsone, que invadiu a área e bateu forte. No entanto, o goleiro Robert Sánchez fez grande defesa e mandou para escanteio.

Aos 21, Enzo Fernández conseguiu encontrar o centroavante João Pedro dentro da área. O brasileiro bateu forte e carimbou a trave do arqueiro Lucas Perri. Um minuto mais tarde, o Leeds não teve a mesma sorte e o Chelsea chegou ao primeiro gol. O camisa 20 roubou a bola no meio de campo e tocou para Pedro Neto. O português cruzou na medida para Enzo Fernández cabecear firme, sem chances para defesa.

No início da segunda etapa, o time comandado por Daniel Farke teve a chance de empatar. Aaronsone ajeitou na entrada da área para Anton Stach, que pegou firme e mandou uma bomba contra o gol londrino. Mais uma vez apareceu o arqueiro Sánchez, operando um milagre e mandando para escanteio.

A partida esfriou no decorrer do segundo tempo, com os clubes trocando passes, mas sem chances claras. Além disso, o jogo ficou um pouco mais pegado e o árbitro precisou mostrar cartões amarelos para alguns jogadores: Pascal Struijk, Ethan Ampadu, Lukas Nmecha e Jayden Bogle pelo lado do Leeds; e Cole Palmer e Pedro Neto para o Chelsea.

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