Chelsea derrota o Leeds e enfrentará o Manchester City na decisão da Copa da Inglaterra Estadão Conteúdo 26.04.26 13h22 Na manhã deste domingo (26), o Chelsea derrotou o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, por 1 a 0, em Stamford Bridge. O gol da partida foi marcado por Enzo Fernández, de cabeça, aos 22 minutos de partida, após bom cruzamento de Pedro Neto. O duelo marcou a estreia do técnico interino Callum McFarlane, que estava nas categorias de base. A equipe de Londres está em busca do seu 9º título da competição e enfrentará o Manchester City na decisão, no dia 16 de maio, em Wembley. Neste sábado, o time de Pep Guardiola derrotou o Southampton, por 2 a 1, e quer o 8º troféu do nacional. O primeiro tempo foi bem agitado no Stamford Bridge e quem teve a primeira grande oportunidade foram os visitantes, aos 14 minutos. Calvert-Lewin fez um ótimo passe para Brenden Aaronsone, que invadiu a área e bateu forte. No entanto, o goleiro Robert Sánchez fez grande defesa e mandou para escanteio. Aos 21, Enzo Fernández conseguiu encontrar o centroavante João Pedro dentro da área. O brasileiro bateu forte e carimbou a trave do arqueiro Lucas Perri. Um minuto mais tarde, o Leeds não teve a mesma sorte e o Chelsea chegou ao primeiro gol. O camisa 20 roubou a bola no meio de campo e tocou para Pedro Neto. O português cruzou na medida para Enzo Fernández cabecear firme, sem chances para defesa. No início da segunda etapa, o time comandado por Daniel Farke teve a chance de empatar. Aaronsone ajeitou na entrada da área para Anton Stach, que pegou firme e mandou uma bomba contra o gol londrino. Mais uma vez apareceu o arqueiro Sánchez, operando um milagre e mandando para escanteio. A partida esfriou no decorrer do segundo tempo, com os clubes trocando passes, mas sem chances claras. Além disso, o jogo ficou um pouco mais pegado e o árbitro precisou mostrar cartões amarelos para alguns jogadores: Pascal Struijk, Ethan Ampadu, Lukas Nmecha e Jayden Bogle pelo lado do Leeds; e Cole Palmer e Pedro Neto para o Chelsea. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Chelsea Leeds Manchester City Copa da Inglaterra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08