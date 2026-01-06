Chelsea anuncia Liam Rosenior, ex-Strasburg, como novo técnico para o lugar de Enzo Maresca Estadão Conteúdo 06.01.26 8h43 O Chelsea anunciou nesta terça a contratação do técnico Liam Rosenior. Ele chega para ocupar o lugar de Enzo Maresca, demitido na semana passada, e assinou o vínculo por seis temporadas. Em seu site oficial, o clube inglês informou que ele fica até 2032. Rosenior foi elogiado por transformar o Strasbourg, que faz parte do mesmo grupo proprietário do Chelsea, em uma força na Ligue 1, o Campeonato Francês, após terminar em sétimo lugar na última temporada. "Liam mostrou que consegue construir equipes com um estilo de jogo claro, ao mesmo tempo que estabelece os mais altos padrões com os jogadores dentro e fora de campo. Embora o foco continue sendo o desenvolvimento dos atletas, as expectativas e ambições do clube permanecem altas", disse o Chelsea. Os trabalhos anteriores de Rosenior incluem uma passagem como auxiliar técnico de Wayne Rooney no Derby County. Aos 41 anos, ele nunca treinou um clube da Premier League. O novo comandante herdará um time capaz de alcançar grandes conquistas, mas que tem apresentado inconsistência. O Chelsea ocupa a quinta posição na tabela, com 17 pontos de vantagem sobre o líder Arsenal. "Estou animado para trabalhar com este grupo extremamente talentoso de jogadores e funcionários, para construir conexões fortes dentro e fora de campo e para criar um ambiente onde todos se sintam unidos e motivados pelo mesmo objetivo", disse ele. Filho do ex-jogador e treinador Leroy Rosenior, Liam jogou na Premier League como lateral-direito pelo Fulham, Reading, Hull e Brighton ao longo de uma carreira profissional de 16 anos, além de ter atuado pela seleção inglesa sub-21. Ele retornou ao Hull para sua primeira experiência como treinador principal em 2022 e se juntou ao Strasbourg dois anos depois. Ele deixa o clube com sua equipe na sétima posição do campeonato francês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea técnico Liam Rosenior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53