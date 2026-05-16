Chelsea acerta contratação de Xabi Alonso, diz site Estadão Conteúdo 16.05.26 15h36 Após uma temporada bem abaixo do esperado, o Chelsea acertou a contratação do espanhol Xabi Alonso, segundo informações do portal AS, de Madri. O treinador chegaria com um contrato de quatro anos e assumiria o lugar deixado por Liam Rosenior, demitido no final de abril após maus resultados. O clube de Londres aposta na boa passagem de Xabi pelo Bayer Leverkusen, onde conseguiu derrubar a hegemonia do Bayern de Munique na Bundesliga. Na equipe alemã foram 140 partidas, com 88 vitórias e apenas 19 derrotas, além dos títulos da liga nacional, Copa da Alemanha e Supercopa. Além do Chelsea, o ex-volante teve o nome ligado ao Liverpool nas últimas semanas, principalmente pela pressão em cima de Arne Slot. Cabe ressaltar que Alonso foi jogador da equipe de vermelho por cinco temporadas, inclusive fez parte do elenco campeão da Champions League 2004/05. Seu último trabalho foi à frente do Real Madrid, nesta temporada, onde não conseguiu o mesmo sucesso e caiu com após 34 partidas. O comandante não resistiu aos maus resultados e foi desligado após derrota para o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha. Se concretizar a negociação, Xabi Alonso provavelmente teria apenas competições nacionais na próxima temporada. A equipe de Londres precisa vencer as duas últimas partidas da Premier League e torcer por uma combinação de resultados para conquistar uma vaga na Europa League ou Conference League. O Chelsea perdeu a decisão da Copa da Inglaterra neste sábado (16) para o Manchester City, em Wembley, por 1 a 0. O time volta aos gramados na terça-feira (19), contra o Tottenham pela 37ª rodada da Premier League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Chelsea Xabi Alonso Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16