Chegada do 'Rally dos Sertões' será no município de Salinópolis

Em sua 30ª edição, competidores Rally dos Sertões do percorrerão mais de 7 mil quilômetros da região Sul ao Norte do Brasil. Pela primeira vez a largada será no estado do Paraná, no coração do Parque Nacional do Iguaçú, que abriga as belas cataratas do Iguaçú. Este ano, a edição será em alusão ao Bicentenário da Independência do Brasil.

A data da largada está marcada para o dia 26 de agosto. Em 15 dias, os participantes das quatro categorias carro, moto, quadriciclo e UTV passarão pelas cinco regiões brasileiras, com chegada prevista para o dia 10 de setembro, no município de Salinópolis, na região nordeste do Pará.

Atravessando todas as regiões brasileiras, em um roteiro de 14 cidades e oito estados, as etapas apresentam diferentes níveis de desafios que exigem preparação física e psicológica dos participantes.

Além da saída de Foz do Iguaçu (PR), a competição passará pelas cidades de Umuarama (PR), Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Félix do Araguaia (MT), Palmas (TO), Mateiros (TO), Bom Jesus (PI), Balsas (MA), Imperatriz (MA), Paragominas (PA) e terminará em Salinópolis (PA).

Dos 7.234 quilômetros que serão percorridos, 4.811km serão de trechos especiais, superando em distância o Rally Dakar.