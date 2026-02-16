Chefe da McLaren vê rivais melhores neste início de ano da F-1: 'Mercedes e Ferrari no topo'

Atual campeã do Mundial de Pilotos e de Construtores, a McLaren não chega à atual temporada da Fórmula 1 como equipe a ser batida. Ao menos na visão do chefe da escuderia, Andrea Stella, outras duas rivais mostraram-se melhores nos primeiros testes no Bahrein e devem ser tratadas com atenção.

A McLaren realmente não se destacou nas atividades da semana passada no Bahrein, com Lando Norris e Oscar Piastri apenas demonstrando que o carro para 2026 se garante na regularidade. Em tempos e ritmo de corrida, porém, Stella viu Mercedes e Ferrari despontando na frente.

"Em termos de ritmo de corrida, posso confirmar que a Ferrari parece bastante competitiva", destacou Stella, antes de avaliar o que a McLaren avaliou sobre as concorrentes nas simulações realizadas em diferentes dias do encontro de três dias no circuito de Sakhir, no Bahrein.

"Na simulação que (Lewis) Hamilton fez, e também houve uma de (Kimi) Antonelli e uma de Oscar (Piastri), acho que eles foram mais rápidos do que nós na simulação de corrida. Mesmo assim, eu diria que a de Charles (Leclerc) foi bastante competitiva e no mesmo nível", avaliou, falando dos dois pilotos da Ferrari e do jovem da Mercedes.

"Peço a todos que tenham cautela ao analisar demais o que vemos nos testes. No entanto, pelos primeiros indícios em termos de competitividade, acho que podemos definitivamente colocar a Ferrari e a Mercedes no topo da lista, principalmente em relação ao desempenho."

Nada de menosprezar o trabalho da McLaren, contudo. "Devo dizer que este teste foi extremamente positivo em termos da quilometragem que conseguimos atingir, com confiabilidade, funcionalidade", afirmou Stella. "Concluímos toda a lista de testes que ainda precisávamos finalizar para aprovar o novo carro, que é um projeto completamente novo", explicou.

E revelou que viu coisas boas e evolução no novo carro. "Há um lado positivo no trabalho que conseguimos realizar até agora. Os primeiros dias em Barcelona foram, sem dúvida, bastante árduos para dar início ao projeto, mas depois disso, o terceiro dia em Barcelona e esta primeira parte dos testes no Bahrein são bastante positivos do ponto de vista da McLaren." A última etapa de testes da pré-temporada antes da largada oficial da Fórmula 1, com o GP da Austrália agendado para 8 de março, ocorre entre quarta e sexta-feira, mais uma vez em Sakhir, no Bahrein.