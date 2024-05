Chefe da Ferrari vê equipe e também a McLaren com chances de superar a Red Bull na temporada

Max Verstappen ganhou a GP de Emilia-Romana no fim de semana passado, mas as equipes rivais da Red Bull deixaram o autódromo em Ímola confiantes para a sequência da temporada. Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, aposta que a escuderia italiana e também a McLaren têm totais condições de desbancar a rival no Mundial de Pilotos e também de Construtores.

O tricampeão holandês subiu para 161 pontos, diante de 113 de Charles Leclerc, da Ferrari. Seu companheiro, Sergio Perez, aparece em terceiro, com 107, com Lando Norris da McLaren aparecendo em quarto, com 101. O segundo piloto da Ferrari, Carlos Sainz, figura em quinto, com 93, deixando a briga muito embolada.

Vasseur revela que não olhou a pontuação, mas frisou que a Red Bull vem sofrendo cm o crescimento das rivais e mostrou entusiasmo para as próximas duas etapas. Sobre a Ferrari, ele está entusiasmo com o início de temporada.

"Fizemos apenas sete corridas de 24, o que significa que ainda faltam 17. Neste momento da temporada do ano passado estávamos 100 pontos atrás da Aston Martin e terminamos 100 pontos à frente deles. Isso significa que o fim do campeonato nunca acontece depois da sétima corrida", explicou.

VEJA MAIS

"É ainda mais verdade nesta temporada, porque a diferença é muito pequena. Não é sempre que você tem seis ou potencialmente oito carros que poderiam vencer uma corrida", avaliou. "Significa que quando você não está em boa forma você pode passar da P1 (primeira posição) para a P8 (oitava), e no P8 você está marcando quase zero. Isso significa que o campeonato pode mudar em um ou dois fins de semana," apostou Vasseur.

"Honestamente, não dei uma olhada na classificação e não sei exatamente o delta de pontos, mas acho que se uma equipe estiver fazendo uma dobradinha e a outra estiver desistindo, a McLaren pode superar, ou podemos superar a Red Bull", mostrou confiança Vasseur, sem colocar pressão por título em seus pilotos.

"Ainda faltam 17 finais de semana, vamos nos concentrar em Mônaco, não pensar no campeonato, ou pelo menos é o que direi aos meus rapazes amanhã de manhã. Estamos focados no que temos que fazer corrida após corrida e temos tempo para discutir sobre isso." No Mundial de Construtores, a Red Bull soma 264 pontos, contra 212 da Ferrari e 154 da McLaren.