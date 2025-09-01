Chefe da Ferrari cobra melhor desempenho em treinos da F-1: 'Começando trás, você corre riscos' Estadão Conteúdo 01.09.25 14h28 Chefão da Ferrari, Fred Vasseur ficou bastante decepcionado com o duplo abandono no GP da Holanda. Lewis Hamilton e Charles Leclerc deixaram a prova após acidentes. Na visão do dirigente, o problema vem sendo por causa das posições ruins no grid. A próxima corrida acontece em Monza, na Itália, e a cobrança é por uma classificação melhor para a largada no Grande Prêmio caseiro. "É um resultado muito difícil para a equipe, porque para o campeonato e até mesmo para a aproximação de Monza, não é o melhor. Mas, com certeza, se quisermos fazer um trabalho melhor, precisamos fazer uma sexta-feira muito melhor", cobrou Vasseur. Após a cobrança, o diretor mostrou confiança em volta por cima para o GP de Monza, agendado para o próximo fim de semana, e no qual os italianos vão cobrar uma melhora da Ferrari por correr em casa. "Todos vão acelerar. O que precisamos fazer, com certeza, é ter uma sexta-feira muito melhor para nos colocarmos em melhor forma para a classificação e para a corrida, porque quando você começa atrás, tem de ultrapassar e correr riscos." Na visão de Vasseur, seus pilotos não tiveram culpa nos abandonos e deu um voto de confiança a Hamilton - pediu desculpas após a batida - e a Leclerc. Chegou até e elogiar o desempenho em pista no circuito de Zandvoort. "O ritmo de corrida foi bom, ultrapassamos George (Russell, da Mercedes) duas vezes na pista, estávamos alcançando Max (Verstappen, quando o holandês era terceiro), mas não marcamos nada no final", lamentou, isentando Hamilton de culpa. "Acho que ele estava um pouco mais aberto do que na volta anterior e, provavelmente, com a garoa que tivemos naquele momento, a pista estava um pouco úmida e ele perdeu o carro", explicou Vasseur. "Com certeza não foi o melhor (pensando no GP da Itália), mas por outro lado não precisamos de motivação extra para Monza." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda Ferrari GP da Itália Fred Vasseur Lewis Hamilton Charles Leclerc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26