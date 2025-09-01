Capa Jornal Amazônia
Chefe da Ferrari cobra melhor desempenho em treinos da F-1: 'Começando trás, você corre riscos'

Estadão Conteúdo

Chefão da Ferrari, Fred Vasseur ficou bastante decepcionado com o duplo abandono no GP da Holanda. Lewis Hamilton e Charles Leclerc deixaram a prova após acidentes. Na visão do dirigente, o problema vem sendo por causa das posições ruins no grid. A próxima corrida acontece em Monza, na Itália, e a cobrança é por uma classificação melhor para a largada no Grande Prêmio caseiro.

"É um resultado muito difícil para a equipe, porque para o campeonato e até mesmo para a aproximação de Monza, não é o melhor. Mas, com certeza, se quisermos fazer um trabalho melhor, precisamos fazer uma sexta-feira muito melhor", cobrou Vasseur.

Após a cobrança, o diretor mostrou confiança em volta por cima para o GP de Monza, agendado para o próximo fim de semana, e no qual os italianos vão cobrar uma melhora da Ferrari por correr em casa. "Todos vão acelerar. O que precisamos fazer, com certeza, é ter uma sexta-feira muito melhor para nos colocarmos em melhor forma para a classificação e para a corrida, porque quando você começa atrás, tem de ultrapassar e correr riscos."

Na visão de Vasseur, seus pilotos não tiveram culpa nos abandonos e deu um voto de confiança a Hamilton - pediu desculpas após a batida - e a Leclerc. Chegou até e elogiar o desempenho em pista no circuito de Zandvoort.

"O ritmo de corrida foi bom, ultrapassamos George (Russell, da Mercedes) duas vezes na pista, estávamos alcançando Max (Verstappen, quando o holandês era terceiro), mas não marcamos nada no final", lamentou, isentando Hamilton de culpa.

"Acho que ele estava um pouco mais aberto do que na volta anterior e, provavelmente, com a garoa que tivemos naquele momento, a pista estava um pouco úmida e ele perdeu o carro", explicou Vasseur. "Com certeza não foi o melhor (pensando no GP da Itália), mas por outro lado não precisamos de motivação extra para Monza."

Palavras-chave

Fórmula 1

GP da Holanda

Ferrari

GP da Itália

Fred Vasseur

Lewis Hamilton

Charles Leclerc
