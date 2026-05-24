Chefão do Bayern ironiza interesse do Barcelona em Harry Kane: Não tem dinheiro para isso Estadão Conteúdo 24.05.26 10h16 Harry Kane pode até aparecer no radar do Barcelona para a próxima temporada, mas uma eventual negociação está longe de animar os dirigentes do Bayern de Munique. Após a conquista da Copa da Alemanha, no último sábado, o presidente de honra do clube bávaro, Uli Hoeness, descartou qualquer possibilidade de saída do atacante inglês e ainda ironizou a situação financeira do time catalão. Autor de três gols na vitória sobre o Stuttgart na decisão do torneio, Kane voltou a ser ligado ao Barça por veículos da imprensa espanhola, que o apontam como um dos nomes analisados para substituir Robert Lewandowski. Hoeness, porém, reforçou que o Bayern não pretende abrir mão do jogador. "Harry Kane é a melhor contratação que já fizemos. O Bayern de Munique é um clube que compra, não vende. E o Barcelona não tem dinheiro para isso mesmo", declarou o dirigente à imprensa alemã. Segundo publicações da Espanha, Kane integra uma lista de possíveis reforços do Barcelona ao lado do brasileiro João Pedro e do argentino Julián Álvarez. O clube catalão trabalharia com um orçamento de cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 583 milhões) para buscar um novo centroavante. Contratado pelo Bayern em 2023, Kane tem vínculo com a equipe alemã até 2027 e segue como uma das principais referências ofensivas do elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Harry Kane Barcelona Uli Hoeness COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Palmeiras aproveita expulsão de Carrascal, faz três no Flamengo e aplaca pressão sobre Abel 23.05.26 23h32 Futebol Léo Cupertino aponta detalhes da preparação física na Seleção Brasileira Preparador físico do Paysandu passou pela CBF entre 2022 e 2024, conquistando três títulos na base. 24.05.26 8h00 Futebol Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. 22.05.26 18h15