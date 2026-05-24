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Chefão do Bayern ironiza interesse do Barcelona em Harry Kane: Não tem dinheiro para isso

Estadão Conteúdo

Harry Kane pode até aparecer no radar do Barcelona para a próxima temporada, mas uma eventual negociação está longe de animar os dirigentes do Bayern de Munique. Após a conquista da Copa da Alemanha, no último sábado, o presidente de honra do clube bávaro, Uli Hoeness, descartou qualquer possibilidade de saída do atacante inglês e ainda ironizou a situação financeira do time catalão.

Autor de três gols na vitória sobre o Stuttgart na decisão do torneio, Kane voltou a ser ligado ao Barça por veículos da imprensa espanhola, que o apontam como um dos nomes analisados para substituir Robert Lewandowski. Hoeness, porém, reforçou que o Bayern não pretende abrir mão do jogador.

"Harry Kane é a melhor contratação que já fizemos. O Bayern de Munique é um clube que compra, não vende. E o Barcelona não tem dinheiro para isso mesmo", declarou o dirigente à imprensa alemã.

Segundo publicações da Espanha, Kane integra uma lista de possíveis reforços do Barcelona ao lado do brasileiro João Pedro e do argentino Julián Álvarez. O clube catalão trabalharia com um orçamento de cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 583 milhões) para buscar um novo centroavante.

Contratado pelo Bayern em 2023, Kane tem vínculo com a equipe alemã até 2027 e segue como uma das principais referências ofensivas do elenco.

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