Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Chapecoense vence duelo direto com o Novorizontino e cola no G-4 da Série B

A Chapecoense vinha de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas

Estadão Conteúdo

A Chapecoense consolidou sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro com a segunda vitória seguida, em confronto direto pelo acesso. Neste sábado, recebeu o Novorizontino, na Arena Condá, em Chapecó (SC), e venceu por 1 a 0, com gol de Perotti, pela 30ª rodada. O atacante, assim como o zagueiro Victor Caetano, que deu a assistência, tinham acabado de entrar em campo.

A Chapecoense vinha de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas. Na última rodada, porém, reagiu ao vencer o Amazonas por 3 a 1, e agora emplacou uma nova vitória. Assim, soma 47 pontos, voltando a colar na zona de acesso à elite (G-4).

O Novorizontino, que estava invicto há cinco jogos, sendo três vitórias, segue perto do G-4, também com 47 pontos, mas foi ultrapassado pelo adversário catarinense por conta do número de vitórias (14 a 12).

Sem perder tempo, a Chapecoense levou muito perigo e quase abriu o placar em cabeçada de Rafael Carvalheira. Depois disso, o Novorizontino tentou responder na bola parada, com uma falta e um escanteio, sem sucesso.

Os dois times estavam com dificuldade para infiltrar a defesa e a saída foram as bolas de média e longa distância. A Chapecoense teve outro lance de perigo com chute de David, que parou no travessão. Os paulistas responderam com finalização de Óscar Ruíz, defendida pelo goleiro, e com outra cobrança de falta, que contou com cabeçada de Óscar Ruíz pelo lado de fora da rede.

Na volta para o segundo tempo, apesar de bastante movimentação, não houve chances perigosas logo no início. Mas aos 14 minutos, o gol enfim saiu, a favor da Chapecoense. Victor Caetano ficou com a bola pouco à frente do meio-campo e disparou pela direita. Ele cruzou rasteiro na linha da pequena área e Perotti apareceu livre para completar no cantinho. A curiosidade é que os dois jogadores tinham acabado de entrar.

O time catarinense, mais tranquilo com a vantagem, só não ampliou por conta de um milagre do goleiro Airton. Após cruzamento da esquerda, Perotti cabeceou no alto, mas Airton saltou para executar uma defesa quase impossível.

O Novorizontino até tentou avançar o time para buscar o empate, mas suas chances não foram efetivas, como no chute de longe de Rômulo, por cima e sem perigo.

O primeiro a voltar a campo pela 31ª rodada é o Novorizontino, que visita o Cuiabá na quarta-feira, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Na quinta-feira, às 19h, é a vez da Chapecoense enfrentar outro time paulista: a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 0 NOVORIZONTINO

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Victor Caetano), João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez (Pedro Martins), David (Gabriel Inocêncio), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Mayk (Rômulo); Luís Oyama, Fábio Matheus, Matheus Frizzo (Patrick Brey) e Óscar Ruíz (Lucca); Bruno José (Pablo Dyego) e Waguininho (Airton Moisés). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Perotti, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Santos, Bruno Leonardo, João Paulo e Jorge Jiménez (Chapecoense); Rafael Donato e Patrick (Novorizontino)

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

PÚBLICO - 9.307 torcedores.

RENDA - R$ 237.920,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Série B

Chapecoense

Novorizontino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento

03.10.25 19h53

SÉRIE B

Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B

Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém.

03.10.25 17h11

SÉRIE B

Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

03.10.25 16h06

Futebol

Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

03.10.25 15h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

04.10.25 7h00

INUSITADO

Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja

O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo

04.10.25 10h34

'LINDÃO!'

VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes

Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu

03.10.25 21h13

LUTO

Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos

O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta

04.10.25 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda