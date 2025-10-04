Chapecoense vence duelo direto com o Novorizontino e cola no G-4 da Série B A Chapecoense vinha de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas Estadão Conteúdo 04.10.25 18h27 A Chapecoense consolidou sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro com a segunda vitória seguida, em confronto direto pelo acesso. Neste sábado, recebeu o Novorizontino, na Arena Condá, em Chapecó (SC), e venceu por 1 a 0, com gol de Perotti, pela 30ª rodada. O atacante, assim como o zagueiro Victor Caetano, que deu a assistência, tinham acabado de entrar em campo. A Chapecoense vinha de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas. Na última rodada, porém, reagiu ao vencer o Amazonas por 3 a 1, e agora emplacou uma nova vitória. Assim, soma 47 pontos, voltando a colar na zona de acesso à elite (G-4). O Novorizontino, que estava invicto há cinco jogos, sendo três vitórias, segue perto do G-4, também com 47 pontos, mas foi ultrapassado pelo adversário catarinense por conta do número de vitórias (14 a 12). Sem perder tempo, a Chapecoense levou muito perigo e quase abriu o placar em cabeçada de Rafael Carvalheira. Depois disso, o Novorizontino tentou responder na bola parada, com uma falta e um escanteio, sem sucesso. Os dois times estavam com dificuldade para infiltrar a defesa e a saída foram as bolas de média e longa distância. A Chapecoense teve outro lance de perigo com chute de David, que parou no travessão. Os paulistas responderam com finalização de Óscar Ruíz, defendida pelo goleiro, e com outra cobrança de falta, que contou com cabeçada de Óscar Ruíz pelo lado de fora da rede. Na volta para o segundo tempo, apesar de bastante movimentação, não houve chances perigosas logo no início. Mas aos 14 minutos, o gol enfim saiu, a favor da Chapecoense. Victor Caetano ficou com a bola pouco à frente do meio-campo e disparou pela direita. Ele cruzou rasteiro na linha da pequena área e Perotti apareceu livre para completar no cantinho. A curiosidade é que os dois jogadores tinham acabado de entrar. O time catarinense, mais tranquilo com a vantagem, só não ampliou por conta de um milagre do goleiro Airton. Após cruzamento da esquerda, Perotti cabeceou no alto, mas Airton saltou para executar uma defesa quase impossível. O Novorizontino até tentou avançar o time para buscar o empate, mas suas chances não foram efetivas, como no chute de longe de Rômulo, por cima e sem perigo. O primeiro a voltar a campo pela 31ª rodada é o Novorizontino, que visita o Cuiabá na quarta-feira, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Na quinta-feira, às 19h, é a vez da Chapecoense enfrentar outro time paulista: a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). FICHA TÉCNICA CHAPECOENSE 1 X 0 NOVORIZONTINO CHAPECOENSE - Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Victor Caetano), João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez (Pedro Martins), David (Gabriel Inocêncio), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo. NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Mayk (Rômulo); Luís Oyama, Fábio Matheus, Matheus Frizzo (Patrick Brey) e Óscar Ruíz (Lucca); Bruno José (Pablo Dyego) e Waguininho (Airton Moisés). Técnico: Enderson Moreira. GOLS - Perotti, aos 14 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Rafael Santos, Bruno Leonardo, João Paulo e Jorge Jiménez (Chapecoense); Rafael Donato e Patrick (Novorizontino) ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO). PÚBLICO - 9.307 torcedores. RENDA - R$ 237.920,00. LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC). 