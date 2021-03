Chapecoense suspende atividades até a próxima segunda-feira

Após o aumento dos casos de Covid-19 em Santa Catarina e a interrupção do estadual, a diretoria da Chapecoense suspendeu as atividades no clube até a próxima segunda-feira.

Porém, antes do ‘descanso forçado’, elenco e comissão técnica irão passar por uma bateria de exames de coronavírus.

O próximo duelo da Chape foi marcado para o dia 11 de março, quando a equipe mede forças com o Avaí, em duelo que estava agendado para ocorrer no último fim de semana.