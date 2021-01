Chance de Gol: Paysandu tem mais chance que Londrina e Ypiranga; veja

De acordo com os matemáticos do site Chance de Gol, o Paysandu tem um pequeno favoritismo para conseguir o acesso à Série B. O time paraense tem 50.8% contra 40% do Ypiranga, sendo que o Londrina tem 9.3%.

Os três times lutam pela vaga que resta no grupo D - o Remo já está classificado. Na última rodada, Paysandu e Ypiranga jogam em Erechim, já o Londrina encara o Remo em Belém.

Para se classificar, sem depender dos demais resultados, o Paysandu precisará vencer.

LEIA MAIS:

Paysandu precisa aproveitar fama de bom visitante e vencer o Ypiranga para se classificar à Série B