Champions League: Real Madrid encara o City e Chelsea enfrenta o PSG nas oitavas de final

A Uefa definiu nesta sexta-feira, 27, os confrontos das oitavas de final da Champions League. O sorteio, realizado na sede da entidade na Suíça, apontou embates de destaque, como Real Madrid contra Manchester City e Chelsea diante do Paris Saint-Germain, atual campeão.

As oitavas da Champions League estão programadas para acontecer entre os dias 10 e 18 de março. A partida final do torneio será disputada em 30 de maio, na Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria.

Para a definição dos jogos, a Uefa utilizou um sistema de potes pré-definidos, baseado no sorteio dos playoffs das oitavas. Cada equipe tinha a possibilidade de enfrentar apenas dois adversários, e o chaveamento até a grande final também foi revelado.

Destaques dos confrontos nas oitavas

O sorteio desta sexta-feira trouxe uma novidade para as equipes. Os oito melhores times da primeira fase terão a vantagem de decidir seus jogos de mata-mata em casa. Contudo, se alguma destas equipes for eliminada, o time vencedor assumirá essa posição e o direito de mandar a partida de volta em seu estádio.

O primeiro duelo a ser sorteado foi entre Real Madrid e Manchester City. As equipes se enfrentarão pela sétima vez nas últimas dez edições da Champions League em um mata-mata. Os espanhóis têm quatro classificações contra duas dos ingleses. Na primeira fase, o time de Pep Guardiola venceu na Espanha por 2 a 1.

O Paris Saint-Germain, atual campeão, enfrentará o Chelsea. Este confronto reedita a final do Mundial de Clubes da Fifa, onde o time francês foi surpreendido e derrotado por 3 a 0, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O classificado deste embate enfrentará o vencedor de Galatasaray x Liverpool nas quartas de final.

O Arsenal, dono da melhor campanha na fase de liga, terá como adversário o Bayer Leverkusen. A equipe inglesa, que lidera a Premier League, foi colocada no lado considerado mais acessível da chave. Se avançar, enfrentará o vencedor de Bodo/Glimt x Sporting e poderá cruzar, em uma eventual semifinal, com o classificado de Newcastle x Barcelona ou Atlético de Madrid x Tottenham.

Todos os duelos das oitavas da Champions League

Real Madrid x Manchester City

Bodo/Glimt x Sporting

Chelsea x PSG

Newcastle x Barcelona

Galatasaray x Liverpool

Atlético de Madrid x Tottenham

Atalanta x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Arsenal