Champions League: Real Madrid encara o City e Chelsea enfrenta o PSG nas oitavas de final As oitavas da Champions acontecem nos dias 10 a 18 de março Redação O Liberal com informações da AE 27.02.26 9h14 A Uefa definiu nesta sexta-feira, 27, os confrontos das oitavas de final da Champions League. O sorteio, realizado na sede da entidade na Suíça, apontou embates de destaque, como Real Madrid contra Manchester City e Chelsea diante do Paris Saint-Germain, atual campeão. As oitavas da Champions League estão programadas para acontecer entre os dias 10 e 18 de março. A partida final do torneio será disputada em 30 de maio, na Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria. Para a definição dos jogos, a Uefa utilizou um sistema de potes pré-definidos, baseado no sorteio dos playoffs das oitavas. Cada equipe tinha a possibilidade de enfrentar apenas dois adversários, e o chaveamento até a grande final também foi revelado. Destaques dos confrontos nas oitavas O sorteio desta sexta-feira trouxe uma novidade para as equipes. Os oito melhores times da primeira fase terão a vantagem de decidir seus jogos de mata-mata em casa. Contudo, se alguma destas equipes for eliminada, o time vencedor assumirá essa posição e o direito de mandar a partida de volta em seu estádio. O primeiro duelo a ser sorteado foi entre Real Madrid e Manchester City. As equipes se enfrentarão pela sétima vez nas últimas dez edições da Champions League em um mata-mata. Os espanhóis têm quatro classificações contra duas dos ingleses. Na primeira fase, o time de Pep Guardiola venceu na Espanha por 2 a 1. O Paris Saint-Germain, atual campeão, enfrentará o Chelsea. Este confronto reedita a final do Mundial de Clubes da Fifa, onde o time francês foi surpreendido e derrotado por 3 a 0, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O classificado deste embate enfrentará o vencedor de Galatasaray x Liverpool nas quartas de final. O Arsenal, dono da melhor campanha na fase de liga, terá como adversário o Bayer Leverkusen. A equipe inglesa, que lidera a Premier League, foi colocada no lado considerado mais acessível da chave. Se avançar, enfrentará o vencedor de Bodo/Glimt x Sporting e poderá cruzar, em uma eventual semifinal, com o classificado de Newcastle x Barcelona ou Atlético de Madrid x Tottenham. Todos os duelos das oitavas da Champions League Real Madrid x Manchester City Bodo/Glimt x Sporting Chelsea x PSG Newcastle x Barcelona Galatasaray x Liverpool Atlético de Madrid x Tottenham Atalanta x Bayern de Munique Bayer Leverkusen x Arsenal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid Manchester City PSG Chelsea COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 FUTEBOL Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1 26.02.26 17h20 Futebol Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro 26.02.26 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 Paquetá falha, Lanús vira na prorrogação e faz Flamengo perder segundo título no ano 27.02.26 0h32 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03