Cereto assume funções de Fabíola Andrade no SporTV; decisão gera desconforto nos bastidores, diz site

Alegando problemas pessoais, o jornalista paulista Carlos Cereto deixa o Rio de Janeiro e passará a trabalhar no SporTV diretamente de São Paulo. Para acomodá-lo na grade da emissora, a chefia do canal decidiu delegar a ele as funções que antes estava a cargo de Fabíola Andrade. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

A publicação diz ainda que a decisão teria gerado desagrado nos bastidores, já que Fabíola deixa de ser comentarista nos programas matutinos do SporTV para voltar a ser repórter, o que é considerado um 'rebaixamento' de função.

Tudo porque Cereto volta para São Paulo e assume uma vaga ocupada por uma jornalista mulher, em tempos em que a uma pressão interna para que as mulheres tenham mais espaço no jornalismo esportivo. Exemplo disso são as recentes contratações de repórteres, comentaristas e até de uma narradora.

Em nota enviada ao 'Uol', a Globo afirmou que a mudança se trata de 'movimentos editoriais naturais', que Carlos Cereto e Fabíola Andrade são 'apresentadores e não comentaristas' e que 'nada impede' que Fabíola tenha espaço em outras funções na grade do SporTV.