Celtics resistem à reação dos Knicks e garantem vitória na revanche da semi do Leste na NBA Estadão Conteúdo 03.12.25 9h13 O Boston Celtics confirmou mais uma vez o seu bom momento na temporada regular da NBA com um importante resultado na noite desta terça-feira. Contando com a força de sua torcida no TD Garden, a equipe derrotou o New York Knicks por 123 a 117 em partida que marcou uma espécie de "revanche" da semifinal da Conferência Leste do ano passado. A franquia venceu quatro dos seus últimos cinco jogos e superou quatro dos seis melhores times do lado Leste. O confronto apresentou ainda um histórico dramático perto do fim. Os visitantes reduziram a diferença para três pontos, mas não conseguiram ser efetivos e perderam a chance de virar o duelo. No confronto, o destaque ficou na atuação de Jaylen Brown. O ala anotou 42 pontos e selou a vitória com uma enterrada em contra-ataque letal no momento em que os Knicks buscavam uma reviravolta no marcador. Derrick White anotou sete dos seus 22 pontos nos últimos quatro minutos sustentando a atuação dos Celtics diante da reação do rival, que reduziu uma desvantagem de 15 pontos (102 a 99). Mas se Brown brilhou com uma jornada artilheira, Jalen Brunson, dos Knicks, teve uma noite difícil. Ele acertou apenas 6 de 21 arremessos e contabilizou somente 15 pontos na derrota de sua equipe. No outro jogo da rodada, que contou com seis partidas, o Oklahoma City Thunder manteve a liderança da Conferência Oeste ao superar o Golden State Warriors por 124 a 112, em partida realizada no Chase Center, em São Francisco. A vitória veio impulsionada pela atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 38 pontos e ainda acertou uma cesta tripla a pouco mais de três minutos do encerramento do encontro para segurar a tentativa de reação do adversário. Já o Minnesota Timberwolves precisou do tempo extra para sacramentar a vitória de 149 a 142 sobre o New Orleans Pelicans. Anthony Edwards foi o cestinha do embate com 44 pontos (sua melhor marca na temporada). Confira as partidas da rodada da noite desta terça-feira Philadelphia 76ers 121 x 102 Washington Wizards Toronto Raptors 121 x 118 Portland Trail Blazers Boston Celtics 123 x 117 New York Knicks New Orleans Pelicans 142 x 149 Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 126 x 119 Memphis Grizzlies Golden State Warriors 112 x 124 Oklahoma City Thunder Acompanhe os jogos desta quarta-feira Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers Indiana Pacers x Denver Nuggets Orlando Magic x San Antonio Spurs Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers New York Knicks x Charlotte Hornets Chicago Bulls x Brooklyn Nets Houston Rockets x Sacramento Kings Milwaukee Bucks x Detroit Pistons Dallas Mavericks x Miami Heat