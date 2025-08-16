Ceará se reabilita e impõe a sexta derrota consecutiva ao Red Bull Bragantino no Brasileirão Estadão Conteúdo 16.08.25 18h17 Depois de um bom início no Campeonato Brasileiro, quando chegou a se manter nas primeiras posições, o Red Bull Bragantino sofreu sua sexta derrota consecutiva, neste sábado, quando perdeu por 1 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Após este jogo, válido pela 21ª rodada, o time paulista contabiliza agora 27 pontos, dois a mais do que o próprio Ceará, com 25. O time cearense se reabilitou da derrota por 2 a 1 sofrida na rodada passada diante do Palmeiras, em São Paulo. Com os dois times armados no mesmo esquema tático (4-3-3) o jogo começou equilibrado, com ambos se preocupando mais com a marcação. Mas logo aos 13 minutos, o Ceará abriu o placar. Dieguinho fez lançamento longo para Galeano, que ganhou de Vanderlan e cruzou. A bola sobrou na área para o chute de primeira de Aylon. A bola entrou no alto, sem chances de defesa para Cleiton. Mesmo atrás no placar, o time paulista não saiu de seu ritmo de toque de bola, muitas vezes com lentidão na saída de trás. O Ceará recuava para tentar os contra-ataques. Mesmo com mais de 60% de posse de bola, o Bragantino não conseguiu finalizar uma vez em direção ao gol em todo primeiro tempo. Na volta do intervalo aconteceu o que era esperado: o Bragantino manteve a posse de bola e tentou, desta forma, chegar ao ataque. Mas não conseguiu criar chances reais para empatar. O Ceará, satisfeito com o resultado, fez a opção de apenas segurar o placar. Os últimos minutos foram de muita pressão, mas o placar não mudou. Nos acréscimos, de cabeça, quase que Pedro Raul marcou o segundo gol cearense, evitado por Cleiton. No outro sábado, dia 23, o Ceará vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre (RS) pela 21ª rodada. O Red Bull Bragantino, em casa, vai receber o Fluminense. FICHA TÉCNICA CEARÁ 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas (Rafael Ramos); Dieguinho (Lucas Lima), Richardson (Fernando Sobral) e Lourenço (Paulo Baya); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Lucas Mugni). Técnico: Léo Condé. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Gusmán Rodriguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Thiago Borbas) e Praxedes (Matheus Fernandes); Lucas Barbosa (Laquintana), Eduardo Sasha e Jhon Jhon. Técnico: Fernando Seabra. GOL - Aylon, aos 13 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Mugni, Fernando Sobral e Nicolas (Ceará). Gusmán Rodríguez, Lucas Barbosa, Jhon Jhon e Gabriel (Bragantino). ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Ceará Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 SÉRIE B Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira 16.08.25 18h06