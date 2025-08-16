Capa Jornal Amazônia
Ceará se reabilita e impõe a sexta derrota consecutiva ao Red Bull Bragantino no Brasileirão

Estadão Conteúdo

Depois de um bom início no Campeonato Brasileiro, quando chegou a se manter nas primeiras posições, o Red Bull Bragantino sofreu sua sexta derrota consecutiva, neste sábado, quando perdeu por 1 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Após este jogo, válido pela 21ª rodada, o time paulista contabiliza agora 27 pontos, dois a mais do que o próprio Ceará, com 25. O time cearense se reabilitou da derrota por 2 a 1 sofrida na rodada passada diante do Palmeiras, em São Paulo.

Com os dois times armados no mesmo esquema tático (4-3-3) o jogo começou equilibrado, com ambos se preocupando mais com a marcação. Mas logo aos 13 minutos, o Ceará abriu o placar. Dieguinho fez lançamento longo para Galeano, que ganhou de Vanderlan e cruzou. A bola sobrou na área para o chute de primeira de Aylon. A bola entrou no alto, sem chances de defesa para Cleiton.

Mesmo atrás no placar, o time paulista não saiu de seu ritmo de toque de bola, muitas vezes com lentidão na saída de trás. O Ceará recuava para tentar os contra-ataques. Mesmo com mais de 60% de posse de bola, o Bragantino não conseguiu finalizar uma vez em direção ao gol em todo primeiro tempo.

Na volta do intervalo aconteceu o que era esperado: o Bragantino manteve a posse de bola e tentou, desta forma, chegar ao ataque. Mas não conseguiu criar chances reais para empatar. O Ceará, satisfeito com o resultado, fez a opção de apenas segurar o placar. Os últimos minutos foram de muita pressão, mas o placar não mudou. Nos acréscimos, de cabeça, quase que Pedro Raul marcou o segundo gol cearense, evitado por Cleiton.

No outro sábado, dia 23, o Ceará vai enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre (RS) pela 21ª rodada. O Red Bull Bragantino, em casa, vai receber o Fluminense.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas (Rafael Ramos); Dieguinho (Lucas Lima), Richardson (Fernando Sobral) e Lourenço (Paulo Baya); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Lucas Mugni). Técnico: Léo Condé.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Gusmán Rodriguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Thiago Borbas) e Praxedes (Matheus Fernandes); Lucas Barbosa (Laquintana), Eduardo Sasha e Jhon Jhon. Técnico: Fernando Seabra.

GOL - Aylon, aos 13 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mugni, Fernando Sobral e Nicolas (Ceará). Gusmán Rodríguez, Lucas Barbosa, Jhon Jhon e Gabriel (Bragantino).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

