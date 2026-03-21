Ceará e São Bernardo empatam na estreia da Série B em reencontro após Copa do Brasil

Ceará e São Bernardo ficaram no empate por 1 a 1 pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo realizado neste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Vinícius Zanocelo abriu o placar para os mandantes logo no início, mas Pará marcou o gol do empate no começo da etapa final. Curiosamente, os times se enfrentaram na última terça-feira, mas pela quarta fase da Copa do Brasil. Após empatarem sem gols, o Ceará eliminou o adversário nos pênaltis, por 3 a 2.

Com o resultado, os dois times somam seu primeiro ponto. O Ceará estava na elite na temporada passada, mas foi rebaixado ao terminar na 17ª colocação, com 43 pontos. O São Bernardo, por outro lado, comemorou o acesso na Série C, terminando com a quarta melhor campanha, com 37 pontos.

Logo nos primeiros minutos, o Ceará conseguiu sair na frente do placar. O árbitro marcou pênalti após a bola bater na mão de Pará, que disputava a bola com Matheusinho. Vinícius Zanocelo converteu aos cinco minutos, batendo no cantinho. Alex Alves até pulou no canto certo, mas não conseguiu defender.

O São Bernardo tentou responder com Lucas Rian, que chutou da entrada da área, mas Richard fez boa defesa, espalmando. Rodrigo Andrade também tentou chute de longe e também parou no goleiro alvinegro. Já o Ceará teve algumas boas chegadas, mas foi atrapalhado por impedimento. Em outro lance, Wendel Silva não conseguiu dominar dentro da área e perdeu boa chance.

Na etapa final, o São Bernardo finalmente conseguiu o empate aos nove minutos. Pará, que cometeu pênalti no primeiro tempo, deixou tudo igual. Lucas Rian avançou bem contra a marcação e cruzou da esquerda, rasteiro. Pará apareceu na primeira trave, nas costas da marcação, para desviar e marcar.

O jogo seguiu movimentado, com os dois times buscando a vitória. O São Bernardo assustou quando Romisson acertou a trave, mas ele estava impedido. O Ceará até buscou o gol e teve alguns chutes de fora da área e escanteios, mas sem boas finalizações. Isso começou a irritar a torcida em vários momentos.

O segundo gol do Ceará quase saiu na reta final. Após cruzamento da esquerda, Lucca cabeceou no alto e exigiu bela defesa de Alex Alves, que espalmou. O Ceará exerceu pressão nos últimos minutos, mas sem muita efetividade. Juan Alano tentou belo chute de primeira, mas a bola subiu muito. Assim, as vaias ecoaram alto quando o árbitro deu o apito final.

Na Série B, o Ceará volta a campo apenas em 1º de abril, às 21h, quando visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Antes disso, enfrentará ABC-RN e Retrô-PE nas primeiras partidas da Copa do Nordeste.

O São Bernardo duelará com o Operário-PR na quinta-feira (2), às 17h30, em sua estreia em casa, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Também terá dois compromissos antes: Chapecoense e Sampaio Corrêa-RJ, pela Copa Sul-Sudeste.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 SÃO BERNARDO

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Júlio César), Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Vinícius Zanocelo e Vina (Fernandinho); Matheus Araújo (Juan Alano), Wendel Silva (Lucca) e Matheusinho (Melk). Técnico: Mozart Santos.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Rodrigo Andrade (Marcão Silva), Dudu Miraíma (Foguinho) e Romisson; Pablo Dyego (Pedro Vitor), Fabrício Daniel (Echaporã) e Lucas Rian (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS - Vinícius Zanocelo, aos cinco minutos do primeiro tempo. Pará, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éder e Lucas Lima (Ceará).

PÚBLICO - 8.650 pagantes (8.680 presentes).

RENDA - R$ R$ 87.486,00.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).