CBF veta jogos do Brasileirão em estádios sem tecnologia do impedimento semiautomático Estadão Conteúdo 08.07.26 18h11 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou a realização de jogos do Brasileirão em estádios que não contêm com o impedimento semiautomático, que promete reduzir o tempo de revisão de lances e diminuir os erros da arbitragem. A informação foi divulgada pelo ge nesta quarta-feira. Caso algum clube não consiga mandar uma partida em sua casa, terá que usar uma arena que tenha o sistema instalado em sua estrutura. A medida, segundo o ge, ainda não tem previsão de início. Porém, a instalação da tecnologia está em fase final de implementação nos 19 estádios utilizados pelos times que disputam a Série A deste ano (o Maracanã é usado por Flamengo e Fluminense). Todos os custos são bancados pela própria CBF. O Palmeiras, que frequentemente tem shows e eventos no Nubank Parque, decidiu arcar com as despesas dos equipamentos na Arena Crefisa Barueri, sua casa alternativa. Já no caso do São Paulo, que também convive com a mesma situação do rival, precisará recorrer a uma arena que tenha a tecnologia, como o Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, casa do Red Bull Bragantino, onde, inclusive, jogará contra o Athletico-PR no próximo dia 22. A instalação das câmeras nos estádios é feita pela empresa Genius, que fornece a tecnologia. Cada arena terá 27 celulares de última geração, que ficarão em pontos estratégicos e serão responsáveis por reproduzir uma "réplica virtual" do jogo. Dessa forma, a inteligência artificial e os árbitros de vídeo de cada duelo vão analisar os lances. Ainda segundo o ge, os primeiros testes do sistema serão realizados em jogos das categorias de base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Campeonato Brasileiro estádios impedimento semiautomático COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Preconceito, realidade ou os dois? 08.07.26 18h39 FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46 FUTEBOL Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C 08.07.26 15h02 futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46