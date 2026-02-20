CBF testa impedimento semiautomático no Maracanã Estadão Conteúdo 20.02.26 12h18 A implementação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro deu mais um passo importante. Em parceria com a Genius Sports, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, no Maracanã, a primeira bateria de testes do sistema conhecido como SAOT (Semi-Automated Offside Technology). A tecnologia foi colocada à prova durante o clássico entre Fluminense e Botafogo, disputado em 12 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A avaliação interna indicou que as decisões tomadas pela arbitragem em campo estariam alinhadas com as leituras feitas pelo sistema. Entre os recursos do SAOT estão as imagens tridimensionais que simulam os jogadores como personagens de videogame, recurso utilizado especialmente em jogadas de difícil interpretação. Em um dos lances analisados, Renê aparece em posição adiantada em relação a Alex Telles, configuração que define a linha de impedimento. Em outro momento do jogo, Luciano Acosta surge em condição legal, com Alexandre Barboza garantindo a regularidade da jogada. Mesmo com a precisão demonstrada, a CBF deixou claro que, neste estágio, os árbitros ainda não têm acesso às imagens durante as partidas. O uso do material segue restrito ao ambiente de testes e validação técnica. Após a experiência no Maracanã, a entidade já definiu os próximos estádios que receberão a estrutura do impedimento semiautomático: Arena do Grêmio, Arena MRV, Allianz Parque, Maião, Arena Fonte Nova e Vila Belmiro. Presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF, Netto Góes destacou o impacto positivo da ferramenta para o futebol nacional: "O uso da tecnologia é voltado para otimizar a decisão do árbitro em campo, oferecendo ferramentas para que ele tome a melhor decisão. Isto realmente vai tornar muito mais transparente o jogo, expondo para o torcedor, para o dirigente, as decisões com bastante clareza por meio de imagens", avaliou. Segundo Góes, o alcance da nova tecnologia vai além da marcação de impedimentos. O dirigente ressaltou que o sistema também impulsiona melhorias estruturais nos estádios e amplia a coleta de dados sobre desempenho e movimentação dos atletas, informações que serão organizadas e repassadas aos clubes. "Tudo isto é custeado pela CBF no contrato assinado com a Genius", destacou. Enquanto a instalação avança nos demais palcos do Brasileirão, o Maracanã ainda passará por uma nova rodada de testes. A CBF avalia os resultados antes de decidir pela adoção definitiva do impedimento semiautomático nas competições nacionais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão CBF impedimento semiautomático COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na semifinal Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo' Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão 20.02.26 12h39 Decisão Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu 20.02.26 11h18 futebol FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal 20.02.26 9h58 futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24