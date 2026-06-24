CBF seleciona árbitro paraense para programa de capacitação na Europa: 'Estamos no caminho certo' Fernando Mendes participará de imersão na Espanha; preparador físico destaca evolução da arbitragem paraense nos últimos anos O Liberal 24.06.26 15h43 A imersão PRO arbitragem ocorrerá entre os dias 4 e 11 de julho. (Divulgação) O árbitro paraense Fernando Mendes foi selecionado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar de uma imersão do PRO Arbitragem na Europa. O treinamento ocorrerá entre os dias 4 e 11 de julho, na Espanha, reunindo profissionais escolhidos pela entidade nacional para atividades de capacitação e intercâmbio. A convocação foi comemorada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e pelo preparador físico Pedro Alves, responsável pela preparação de Fernando e de outros integrantes do quadro de arbitragem da entidade. "Recebi a notícia com muita alegria e sentimento de dever cumprido. É uma conquista do Fernando, sem dúvida, mas também representa o reconhecimento de um trabalho coletivo que vem sendo desenvolvido pela FPF ao longo dos últimos anos. Ver um árbitro paraense sendo selecionado para uma experiência internacional demonstra que estamos no caminho certo", afirmou. Junto aos árbitro do quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF). (Divulgação) Professor de Educação Física com mais de 14 anos de atuação no esporte de alto rendimento, Pedro Alves é especialista em fisiologia do exercício, treinamento desportivo e nutrição esportiva. Em 2026, passou a integrar o quadro de avaliadores físicos da CBF, participando da aplicação dos testes oficiais de arbitragem em diferentes estados do país. Além da atuação na arbitragem, o profissional acumula passagens pelos departamentos de fisiologia do Clube do Remo, Tuna Luso e Castanhal, além de experiências no MMA, trabalhando com equipes ligadas a atletas do UFC. Também atua como docente no ensino superior na área da saúde. VEJA MAIS Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense. Segundo Pedro, o trabalho com Fernando Mendes é desenvolvido durante toda a temporada, com acompanhamento individualizado e foco nas exigências do futebol moderno. "Nosso trabalho é estruturado para desenvolver resistência específica, velocidade, potência, força e prevenção de lesões. Tudo isso é planejado de forma individualizada, respeitando as necessidades de cada árbitro e alinhado às exigências atuais do futebol profissional", explicou. Fernando também acumula trabalhos físicos com clubes paraenses. (Divulgação) Nos últimos anos, a arbitragem paraense tem ampliado sua presença nos cenários nacional e internacional. Em 2026, a árbitra Gleika Pinheiro passou a integrar o quadro da FIFA. Antes dela, a assistente Bárbara Loiola também representou o estado na entidade máxima do futebol. Para Pedro Alves, a participação de Fernando Mendes na Espanha representa mais um passo importante nesse processo de crescimento. "Uma experiência internacional proporciona contato com novas metodologias, diferentes culturas de arbitragem e modelos de preparação utilizados em algumas das principais referências do futebol mundial. Isso amplia a visão profissional do árbitro e acelera seu processo de desenvolvimento", concluiu. 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